شهدت المنطقة تصعيداً بعد هجمات إيرانية على البحرين والكويت والأردن، مما أثار موجة من الإدانات والتضامن الإقليمي والدولي. السعودية والكويت وبريطانيا وأوروبا وقنا والإمارات ومصر أدانوا الهجمات مؤكدين أنها انتهاك للسيادة وتهديد للأمن، ودعوا إلى خفض التصعيد. اليجانب، أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية للأهداف المعادية.

شهدت المنطقة العربية تصعيداً غير مسبوق بعد تعرض ثلاث دول خليجية وعربية لهجمات صاروخية ومتطوّرات دونية إيرانية فجر يوم الأربعاء، ما استدعى موجة واسعة من الإدانات والمواقف التضامنية الدولية والإقليمية.

الهجمات استهدفت البحرين والكويت والأردن، وتزامنت مع غارات أمريكية سابقة على إيران ردا على إسقاط طائرة مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، ما شكل حلقة في سلسلة توترات إقليمية متصاعدة. وبيّنت التقارير أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدّت للأهداف المعادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مناشدة الجميع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والمصادر الرسمية.

في موازاة ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة خارجيتها، إدانتها واستنكارها "بأشد العبارات" لتلك الاعتداءات الإيرانية، واصفة إياها بأنها "غاشمة" و"انتهاكات سافرة" لسيادة الدول الثلاث، وتهديد مباشر لأمن وسلامة أراضيها ومجالاتها الجوية. وأكّدت السعودية تضامنها الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشدد بيانها على أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

من جهتها، أدانت الكويت الهجمات الإيرانية معتبرة إياها تصعيداً جديداً يُضاف إلى سلسلة اعتداءات متواصلة تهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها. وأكّدت وزارة خارجيتها أن هذه الاعتداءات تمazi خطير يعرض حياة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية للخطر، وينتهك سيادة الكويت وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعلنت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفق القانون الدولي.

على الصعيد الدولي، تلقى أمير الكويت اتصالاً من الملك تشارلز الثالث reaffirm بريطانيا تضامنها الكامل ودعمها للكويت في مواجهة الاعتداءات. كما اتصل رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بولي العهد الكويتي، مؤكداً تضامن أوروبا ودعوتها جميع الأطراف إلى التهدئة والعمل على المسار الدبلوماسي كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. بدورها، أكدت كندا دعمها للبحرين ودول الخليج، وأشارت إلى ضرورة صون حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما صدَرت مواقف رفض واستنكار من قطر والإمارات ومصر، جميعها أكدت على انتهاك الاعتداءات للسيادة وال瞧着 القانون الدولي، وشدّدت على أهمية خفض التصعيد وحفظ أمن المنطقة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري. تمثّل هذه الهجمات والتطورات امتداداً للأزمات المتراكمة في منطقة الخليج، حيث تتصاعد حدة التوتر بين إيران والدول العربية الخليجية، مع تواجد قوى دولية فاعلة تسعى للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.

وeper جميع المواقف الرسمية أكّدت على رفضها القاطع لأي عمل يمس سيادة الدول أو يهدد أمنها، ودعت إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار كأسلوب وحيد لحل الخلافات. وتبرز في هذا السياق أهمية التضامن الإقليمي والدولي كمؤشر على خطورة الموقف وما يشكّله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مع استمرار الحاجة إلى آليات دبلوماسية فعّالة وقوية لاحتواء الأزمات قبل أن تتفاقم





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