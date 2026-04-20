إدانة واسعة بعد تحطيم جندي إسرائيلي تمثالاً للسيد المسيح في جنوب لبنان والجيش يفتح تحقيقاً

أثار اعتداء جندي إسرائيلي على تمثال للسيد المسيح في بلدة دير سريان اللبنانية استهجاناً واسعاً، وسط تأكيدات من الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق رسمي وتعهده بإصلاح الضرر، تزامناً مع استمرار التوترات الميدانية في جنوب لبنان.

أثارت حادثة قيام جندي في الجيش الإسرائيلي بتحطيم تمثال للسيد المسيح في بلدة دير سريان ب جنوب لبنان موجة من الاستنكار الواسع، وذلك بعد أن تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العبرية، وعلى رأسها صحيفة هآرتس، مقطعاً مصوراً يوثق اللحظات التي أقدم فيها الجندي على هذا التصرف.

تظهر المشاهد المصورة الجندي وهو يعتدي على الرمز الديني داخل البلدة اللبنانية، وهو ما اعتبره مراقبون انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الدينية وتجاوزاً لكل المعايير الأخلاقية والقانونية الدولية التي تحمي دور العبادة والرموز الدينية أثناء فترات النزاع والحروب، خاصة في القرى التي تتميز بخصوصية دينية وتاريخية في جنوب لبنان. وفي رد فعل رسمي على الحادثة التي خلفت صدى سلبياً كبيراً، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بياناً أكد فيه صحة التوثيق المتداول، مشدداً على أن القيادة العسكرية تنظر إلى هذا التصرف بخطورة بالغة. وأوضح البيان أن سلوك الجندي لا يمثل قيم الجيش الإسرائيلي ولا يتوافق مع التعليمات العسكرية الصارمة التي تدعي عدم استهداف المنشآت المدنية أو الدينية. وأشار الجيش في بيانه إلى أن الحادثة تخضع حالياً لتحقيق ميداني وانضباطي تحت إشراف القيادة الشمالية، مع التعهد باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق الجندي المتورط، بالإضافة إلى إبداء الاستعداد للعمل على مساعدة أهالي القرية في ترميم وإعادة التمثال إلى مكانه الأصلي كبادرة لامتصاص الغضب الشعبي، في حين تصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية تركز حصراً على البنى التحتية التابعة لحزب الله. تأتي هذه الواقعة في وقت يشهد فيه جنوب لبنان وضعاً ميدانياً معقداً، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الميدانية تحت مسمى تطهير المنطقة، وسط أنباء عن تقسيم المناطق التي تسيطر عليها إلى خطوط دفاعية أمامية لمنع أي تهديدات مستقبلية. وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تدخلات ميدانية لإزالة سواتر ترابية وضعها الجيش الإسرائيلي في بعض الطرق الرئيسية، في وقت تتوالى فيه التطورات الأمنية والسياسية، بدءاً من خسائر بشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة العبوات الناسفة، وصولاً إلى كشف شبكات تجسس حساسة طالت أجهزة الدولة في إسرائيل. إن هذا المشهد يعكس حالة التوتر غير المسبوقة التي تعيشها المنطقة، حيث تختلط التطورات العسكرية بالخروقات الأخلاقية والدينية، مما يزيد من تعقيد فرص التهدئة الدائمة في المناطق الحدودية اللبنانية التي تعاني منذ فترة طويلة من وطأة العمليات العسكرية المستمرة





