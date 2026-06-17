إدانة بيلاروسية وروسية لهجوم أوكراني على حافلة أطفال في بريانسك

استنكرت كل من بيلاروسيا وروسيا الهجوم الأوكراني على حافلة مدنية كانت تنقل فريقا رياضيا للأطفال في روسيا، ووصفاه بالإرهابي، مع التأكيد على استمرار الهجمات الأوكرانية على المناطق المدنية الروسية.

أعربت وزارة الخارجية البيلاروسية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف حافلة في مقاطعة بريانسك الروسية كانت تقل فريقا بيلاروسيا لكرة القدم للأطفال في طريقهم إلى مدينة غيليندجيك لقضاء عطلة.

ووصف المتحدث باسم الوزارة روسلان فارانكوف الحادث بأنه عمل إرهابي ضد مدنيين أبرياء، من بينهم أطفال. وتشهد المناطق الحدودية الروسية، خصوصا في مقاطعات مثل بريانسك، تصعيدا في الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وقد أكدت روسيا مرارا أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهذه الهجمات، لكنها لا تزال تتسبب في دمار وخسائر بشرية.

وفي المقابل، تؤكد القوات الروسية أنها لا تستهدف سوى المنشآت العسكرية والصناعات الدفاعية الأوكرانية، وتستخدم أسلحة دقيقة من الجو والبحر والبر، بما في ذلك الطائرات المسيّرة. من ناحيتها، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الهجوم على الحافلة بأنه تكرار لمسلسل الإرهاب الذي يمارسه نظام كييف ضد المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال





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