إدانة واسعة لاغتيال قيادي في حزب الإصلاح بعدن وتصعيد في المخاوف الأمنية

أدانت الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان جريمة اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، القيادي في حزب الإصلاح، في عدن. وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة، مع مطالبات بتحقيق شامل وتقديم الجناة للعدالة.

أدانت الحكومة اليمن ية بشدة جريمة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح الدكتور عبدالرحمن الشاعر في عدن ، واعتبرتها تصعيداً خطيراً يهدد استقرار العاصمة المؤقتة. وزير الإعلام اليمن ي، معمر الإرياني، أكد أن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية هو مساس مباشر بمسؤولية الدولة وسيادة القانون.

وأضاف أن الجريمة تأتي في سياق محاولات لزعزعة الاستقرار وإعادة إنتاج الفوضى. وحذر من أن استهداف شخصية سياسية يفتح الباب أمام استهدافات أوسع، داعياً إلى موقف وطني جامع لمواجهة هذه الممارسات. وشدد الأرياني على أن الدولة لن تتهاون في حماية الأمن وتحويل عدن إلى ساحة للفوضى، مؤكداً أن المؤسسات الأمنية والعسكرية ستضطلع بمسؤولياتها كاملة لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

من جانبه، وجه وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، بفتح تحقيق عاجل في الجريمة، مؤكداً على ضرورة سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. كما أعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية إدانته للاغتيال، واعتبره جريمة إرهابية نكراء تستهدف الحياة المدنية والعملية التعليمية. وحذر التكتل من عودة الاغتيالات إلى عدن، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل في العملية. وأشار إلى أن استمرار هذه الجرائم مرتبط بتعثر مسار العدالة في قضايا الاغتيالات السابقة، وطالب بمراجعة المنظومة الأمنية في عدن واستئناف التحقيق في الملفات السابقة.

رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق، هدى الصراري، اعتبرت أن اغتيال الشاعر ليس حادثة عابرة، بل جريمة تعيد فتح ملف الاغتيالات. وأكدت على أن الصمت والاكتفاء بالإدانات لم يعد مقبولاً، مطالبة بتحقيق شفاف وجاد يكشف المنفذين والجهات التي تقف وراءهم، ووضع حد للإفلات من العقاب. وحذرت من أن عدم القيام بذلك سيعزز الرسالة بأن المنظومة القائمة عاجزة أو غير راغبة في فرض القانون





