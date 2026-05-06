إدارة تعليم الباحة تختتم المرحلة الثالثة من أولمبياد 'نسمو' بمشاركة 314 طالبًا وطالبة

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المرحلة الثالثة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني 'نسمو' بمشاركة 314 طالبًا وطالبة، وذلك بهدف اكتشاف وتنمية المواهب العلمية وتأهيلها للمنافسات الدولية. تم اختيار 32 طالبًا وطالبة من تعليم الباحة للمشاركة في المرحلة النهائية من الأولمبياد، حيث أكدت الإدارة أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز القدرات البحثية والتحليلية لدى الطلبة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الوطن في المحافل العلمية الدولية.

جاء هذا الإختمار بعد سلسلة من المراحل التصفياتية التي شملت اختبارات متقدمة في مجالات العلوم والرياضيات، حيث تم اختيار 32 طالبًا وطالبة من تعليم الباحة للمشاركة في المرحلة النهائية من الأولمبياد. وأكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أن أولمبياد 'نسمو' يُعد من المبادرات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية والتحليلية لدى الطلبة، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الوطن في المحافل العلمية الدولية.

كما أشادت الإدارة بجهود الطلبة المتأهلين، متمنية لهم التوفيق في المنافسات القادمة، مؤكدةً على حرصها على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الموهوبين. ومن جانبه، عبر عدد من المشاركين عن سعادتهم بتأهلهم إلى المرحلة النهائية، مشيرين إلى أن الأولمبياد ساهم في تطوير مهاراتهم العلمية، وأعدهم لمواجهة التحديات في المسابقات الدولية. كما أعربت الأسر والمدارس عن فخرها بهذه الإنجازات، مؤكدةً على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلبة.

وفي ختام فعاليات الأولمبياد، تم تكريم المتأهلين بحضور عدد من المسؤولين التعليميين، حيث أكدوا على أهمية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل علمي متميز للمملكة





