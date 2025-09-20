إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء قرار جوازات السفر للمتحولين جنسياً

تصاعد الخلاف حول حقوق المتحولين جنسياً في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة ترامب لإلغاء أمر قضائي يسمح لهم بتحديد نوع الجنس في جوازات سفرهم. القرار يثير جدلاً واسعاً حول الهوية الجندرية وحقوق مجتمع الميم، ويأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة.

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء أمر قضائي اتحادي يسمح للأفراد المتحولين جنسياً بتحديد نوع الجنس في جوازات سفرهم. هذا الطلب يمثل تصعيداً جديداً في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تجاه حقوق مجتمع الميم، ويأتي في سياق جدل مستمر حول قضايا الهوية الجندرية وحقوق الأفراد المتحولين جنسياً في الولايات المتحدة.

القرار القضائي الحالي، والذي تسعى إدارة ترامب لإلغائه، يسمح للأفراد المتحولين جنسياً بتحديد نوع الجنس في جوازات سفرهم بما يتجاوز التعريف التقليدي الوارد في شهادة الميلاد. هذا يعني أنهم يستطيعون اختيار تعريفهم في جواز السفر على أنهم 'ذكر' أو 'أنثى' أو 'إكس' (غير محدد)، بدلاً من أن يفرض عليهم استخدام النوع المرتبط بجنسهم البيولوجي المسجل عند الولادة. تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية بالنسبة للمتحولين جنسياً، حيث تعكس اعترافاً رسمياً بهويتهم الجندرية وتوفر لهم وثيقة هوية تتوافق مع تصورهم لأنفسهم، مما يسهل عليهم السفر والمشاركة في الأنشطة العامة.\بررت إدارة ترامب طلبها لإلغاء الأمر القضائي بالادعاء بأنه 'يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للمحاكم' و'ينتهك السياسات الفيدرالية المتعلقة بوثائق السفر الرسمية'. وقد قدمت مذكرة قانونية إلى المحكمة العليا لتوضيح أسبابها، مشيرة إلى مخاوف بشأن تطبيق الأمر القضائي وتنفيذه. ومع ذلك، يرى مدافعون عن حقوق المتحولين جنسياً أن هذا الطلب يمثل انتكاسة لحقوقهم ويقوض التقدم الذي أحرزوه في السنوات الأخيرة. ويؤكدون على أهمية الاعتراف القانوني بهويتهم الجندرية وتوفير الحماية لهم من التمييز والاضطهاد. هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات التي تبنتها إدارة ترامب في السابق، والتي أثارت جدلاً واسعاً بشأن حقوق المتحولين جنسياً، لا سيما فيما يتعلق بالخدمة في الجيش والتعليم واستخدام المرافق العامة والهوية القانونية في الوثائق الرسمية. لم تصدر المحكمة العليا بعد قراراً بشأن ما إذا كانت ستنظر في القضية أو ستسمح للأمر القضائي بالبقاء سارياً لحين البت النهائي، مما يجعل الأمر في حالة ترقب وانتظار.\بالإضافة إلى طلب إلغاء الأمر القضائي المتعلق بجوازات السفر، شهدت قضايا حقوق المتحولين جنسياً تطورات أخرى في الآونة الأخيرة. فقد سمحت المحكمة العليا بالبدء في تنفيذ حظر على الخدمة العسكرية للمتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي، والذي فرضته إدارة ترامب في وقت سابق، على الرغم من الطعون القانونية التي قدمت ضد هذا الحظر. كما طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء سريان حظر تجنيد المتحولين جنسياً في الجيش. في المقابل، أصدرت قاضية اتحادية أمريكية حكماً بتعليق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش. هذه التطورات المتضاربة تعكس الانقسامات العميقة في المجتمع الأمريكي حول قضايا الهوية الجندرية وحقوق الأفراد المتحولين جنسياً، وتشير إلى معركة قانونية طويلة الأمد في المستقبل. وفي سياق آخر، أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ووزير البحرية جون فيلان بإعادة تسمية السفينة 'يو إس إن إس هارفي ميلك'، تكريماً للمدافع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسياً، في إشارة إلى أهمية إحياء ذكرى هؤلاء الأفراد، وفي تطور آخر، أمرت محكمة ولاية ماريلاند الأمريكية باحتجاز مدونة متحولة جنسياً تعرف باسم 'زيز' وتقود جماعة مرتبطة بست جرائم قتل، مما يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع





RTARABIC / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

المتحولين جنسياً دونالد ترامب المحكمة العليا جوازات السفر حقوق الإنسان

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين