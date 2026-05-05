إدارة الجوازات في نجران تستقبل حجاج اليمن وتعلن جاهزيتها الكاملة لموسم الحج 2026

أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 2026، حيث استقبلت اليوم حجاج اليمن في منفذ الوديعة بمنطقة نجران، وأكدت تسهيل الإجراءات عبر منصاتها الدولية باستخدام أحدث التقنيات.

في اليوم الخامس من مايو عام 2026، استقبلت إدارة الجوازات في منفذ الوديعة بمنطقة نجران ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية اليمن لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث تم إتمام إجراءات دخولهم بسلاسة ويسر.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها الكاملة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، مشددة على تسهيل الإجراءات من خلال تفعيل منصاتها في المنافذ الدولية المختلفة، بما في ذلك الجوازي والبرية والبحرية، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التقنية التي يديرها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات ضيوف الرحمن. وأوضحت المديرية أن هذه التحضيرات تأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان تجربة سلسة وآمنة للحجاج، حيث تم تجهيز جميع المنافذ بجميع الوسائل اللازمة لتسهيل دخول الحجاج، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقق من الهوية، وتوفير خدمات الترجمة الفورية، وتسهيل الإجراءات الجمركية.

كما أكدت المديرية على تعاونها مع الجهات المعنية في اليمن لضمان وصول الحجاج بأمان، حيث تم تنظيم رحلات خاصة لنقلهم إلى المملكة، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة. ومن جانبه، أعرب أحد الحجاج اليمنيين عن سعادته بالترحيب الذي تلقاه في منفذ الوديعة، مشيرا إلى أن الإجراءات كانت سريعة وسهلة، مما مكنه من الوصول إلى مكة المكرمة دون أي تعقيدات.

وأضاف أن هذا المستوى من التنظيم يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية براحة ضيوف الرحمن، مما يسهم في تعزيز صورة الحج كحدث عالمي فريد من نوعه. وفي السياق نفسه، أكدت المديرية العامة للجوازات أنها ستواصل جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية للمنافذ، وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، وضمان تجربة حج آمنة ومريحة لجميع ضيوف الرحمن





