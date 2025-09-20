إدارة ترامب تسعى لإنهاء حماية الفنزويليين: معركة قضائية جديدة أمام المحكمة العليا

تطلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل للمرة الثانية في قضية برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للفنزويليين، بهدف إنهاء الحماية من الترحيل. يأتي هذا الطلب بعد حكم قضائي يمنح الحماية للفنزويليين، مما يعكس استمرار الخلاف حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة وتأثيرها على مئات الآلاف من الأشخاص.

تقدمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بطلب عاجل إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل في قضية تتعلق ب برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لإنهاء الحماية التي منحها الرئيس السابق جو بايدن لمئات الآلاف منهم. يُعد هذا الطلب هو الثاني من نوعه من قبل إدارة ترامب في هذه القضية، مما يعكس تصميماً على تغيير السياسات المتعلقة ب الهجرة والحد من عدد الأشخاص المشمولين بالحماية من الترحيل.

وقد جاء هذا الطلب رداً على حكم قضائي صادر عن القاضي الفيدرالي إدوارد تشن في سان فرانسيسكو، والذي قضى بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ليس لديها الصلاحية لإنهاء الحماية الممنوحة للفنزويليين. وبحسب وثيقة الطلب التي قدمتها وزارة العدل، فإن استمرار أمر المحكمة الابتدائية يجبر وزارة الأمن الداخلي على السماح لأكثر من 300 ألف مواطن فنزويلي بالبقاء في البلاد، على الرغم من قرار نويم الذي برر فيه إنهاء الحماية، معتبراً أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية، حتى لو كان ذلك مؤقتًا. تشير الوثائق إلى أن الإدارة ترى أن هذا القرار القضائي يعرقل جهودها في تطبيق سياسات الهجرة التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة، مما يؤكد على التوجه العام للإدارة نحو تشديد الرقابة على الهجرة القانونية وغير القانونية. في مايو 2025، كانت المحكمة العليا قد تدخلت بالفعل في القضية لصالح الإدارة، حيث رفعت أمرًا مؤقتًا أصدره القاضي تشن في وقت سابق، مما سمح للإدارة بالمضي قدمًا في الإجراءات القانونية لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة. ومع ذلك، في 5 سبتمبر 2025، أصدر القاضي تشن حكماً نهائياً يقضي بأن تصرفات نويم لإنهاء البرنامج تنتهك قانون الإجراءات الإدارية. ووصف القاضي هذا الإجراء بأنه «غير مسبوق» ويستند إلى تصورات سلبية بدلاً من الأدلة. وبسبب هذا الحكم، أُعيدت الحماية للفنزويليين، مما دفع إدارة ترمب إلى تصعيد القضية إلى المحكمة العليا مرة أخرى، في محاولة أخيرة لتغيير الوضع القائم. تُعد هذه الخطوة جزءاً من سياق أوسع يتعلق بسياسات الهجرة في الولايات المتحدة، والتي تشهد تحولات جذرية مع تغير الإدارات. برنامج الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأمريكي، يوفر الحماية من الترحيل وتصاريح العمل للأفراد من دول تعاني من حروب أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية. منح جو بايدن هذا الوضع لفنزويلا في عامي 2021 و2023، وقام بتمديد الحماية قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب في يناير 2025. لكن نويم ألغت هذا التمديد، وحاولت إنهاء التصنيف لمجموعة من الفنزويليين المستفيدين من قرار 2023. تأتي هذه التحركات في سياق سعي إدارة ترامب لتشديد ضوابط الهجرة، والتي تشمل توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للترحيل، مما يثير قلق منظمات حقوق المهاجرين. وقد عبرت منظمات مثل التحالف الوطني لـ TPS عن انتقاداتها لهذه الإجراءات، معتبرة أنها تهدف إلى نشر «الخوف والفوضى» بين المقيمين بشكل قانوني. هذا الجدل القانوني يوضح تعقيد قضايا الهجرة في الولايات المتحدة، وكيف يمكن أن تؤثر التغييرات السياسية على حياة مئات الآلاف من الأشخاص





