كشفت مصادر قضائية أن إدارة الرئيس الأمريكيdonald trump تنوي ترحيل مجموعة من الإيرانيين ومهاجرين آخرين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب اتفاقات الترحيل إلى دول ثالثة، ما أثار مخاوف حقوقية من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية أو في البلدان الثالثة.

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل عدد من ال إيران يين ومهاجرين من جنسيات أخرى إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ، في إطار اتفاقات ال ترحيل إلى دول ثالثة، وفق ما أفادت به مصادر ومحامون لوكالة رويترز.

وقالت المحامية إميلي تروسل إن امرأتين إيرانيتين تمثلهما تواجهان خطر التعذيب والاضطهاد إذا أعيدتا إلى إيران، موضحة أن إحداهما اعتنقت المسيحية، بينما تنشط الأخرى في دعم الديمقراطية. قد تقل نحو 20 مهاجرا، بينهم سوريون وأفغان، فيما أشار محام إلى احتمال وجود مواطن تركي معارض على متنها أيضا. وتدافع الإدارة الأميركية عن اتفاقات الترحيل إلى دول ثالثة باعتبارها قانونية، في حين ترى منظمات حقوقية أن تفاصيلها غير شفافة، وتحذر من احتمال إعادة المرحلين لاحقاً إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.

وقال علي رهنما، المدير القانوني المؤقت لصندوق الدفاع القانوني الإيراني الأميركي، إن "الولايات المتحدة تعد الشعب الإيراني بالحرية، لكنها في الوقت نفسه تعرض طالبي اللجوء الإيرانيين الذين فروا من النظام نفسه لمخاطر جسيمة". وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للواصلين إلى بانغي بناء على طلب حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، من دون أن تشارك في عمليات الترحيل نفسها.

هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إدارة ترامب الواسعة لتقييد الهجرة واللجوء، وتسلط الضوء على استخدام آلية "الترحيل إلى دول ثالثة" التي تتيح للولايات المتحدة إعادة المهاجرين إلى بلدان ليست موطناً لهم الأصلي، وغالباً ما تكون دولاً فقيرة أو تواجه صعوبات. وفي حالة هذه المجموعة، فإن اختيار جمهورية أفريقيا الوسطى كوجهة يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، إذ تعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من عدم الاستقرار وموارد محدودة، وقد لا تكون قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين أو حمايتهم.

ووفقاً لمصادر قضائية، فإن النساء الإيرانيات المذكورات يعانين من ضعف شديد، حيث أن إحداهن اعتنقت المسيحية، الأمر الذي يعرضها لخطر الاضطهاد الديني في إيران، والأخرى ناشطة في مجال دعم الديمقراطية، مما يجعلها مستهدفة من السلطات الأمنية الإيرانية. وبإعادة هؤلاء إلى إيران عبر دولة ثالثة، فإنهم قد يواجهون arrest أو احتجازاً Dunn تعذيباً.

منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، نددت Repeatedly بسياسة الترحيل إلى دول ثالثة، مؤكدة أنها تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement) المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين الدولية، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان حيث قد يتعرض للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أن غموض التفاصيل حول كيف تتم هذه الاتفاقات ومكان احتجاز المهاجرين أثناء عملية النقل يزيد من المخاطر.

ووفقاً للمحامية إميلي تروسل، فإن العملية قد تشمل ما يقارب 20 فرداً من جنسيات مختلفة، بما في ذلك سوريون وأفغان، ومواطن تركي معارض محتمل، مما يشير إلى أن هذه السياسة تطال أفراداً من خلفيات متنوعة، ولكنهم جميعاً يشاركون في كونهم يفرون من أنظمة قمعية أو نزاعات عنيفة. الرد الأميركي الرسمي يؤكد أن الاتفاقات مع الدول الثالثة قانونية وأنها تضمن معاملة آدمية للمرحلين، مع تقديم مساعدات إنسانية للدولة المضيفة.

غير أن هذا الادعاء يواجه انتقادات شديدة، حيث أن الطبيعة السرية لهذه الاتفاقات وعدم وجود آليات رقابة مستقلة تجعل من الصعب تقييم مدى التزام الولايات المتحدة بمعايير حقوق الإنسان. كما أن التصنيفات المتعلقة بـ "الدول الآمنة" أو "البلدان المناسبة" لإعادة اللاجئين غالباً ما تكون ذاتية ومدفوعة بمصالح سياسية. في النهاية، يسلط هذا الخبر الضوء على التوتر المستمر بين سياسات الأمن القومي والهجرة في الولايات المتحدة والتزاماتها الدولية، ويسلط الضوء على مصير الأفراد who أصبحوا كبش فداء في صراع سياسي أوسع





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