إدارة ترامب تدرس حظر الأجانب من استخدام نماذج أنثروبيك للذكاء الاصطناعي

تكشف صحيفة نيويورك بوست أن إدارة ترامب منفتحة على إجراء محادثات مع شركة أنثروبيك بشأن حظر الأجانب من الوصول إلى نماذجها للذكاء الاصطناعي. وتقول أنثروبيك إن الحكومة استندت إلى احتمال 'اختراق القيود' لإجبارها على تعطيل نماذجها 'فابل 5' و'وقالت أنثروبيك' إن قيودا مماثلة ستوقف إصدارات النماذج الرائدة الجديدة من كل مطور رئيسي للذكاء الاصطناعي.

كشفت صحيفة نيويورك بوست، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتحة على إجراء محادثات مع شركة أنثروبيك بشأن حظر ال أجانب من الوصول إلى أقوى نماذج ها للذكاء الاصطناعي.

وقال مصدر مطلع على الأمر: 'لا يمكننا أن نترك النماذج الرائدة تخرج عن السيطرة، الأمر كله يتعلق بتسوية الأمور مع داريو'. وتحول توجيه الرقابة على الصادرات، الصادر الأسبوع الماضي، والذي أجبر أنثروبيك على تعطيل نماذجها 'فابل 5' و'وقالت أنثروبيك' إن الحكومة استندت إلى احتمال 'اختراق القيود'، مما قد يسمح للنماذج بتحديد نقاط الضعف في البرمجيات.

ورفضت أنثروبيك هذا الإجراء الواسع، وقالت الشركة في بيان بعد فرض الإجراءات على نماذجها عالية المستوى: 'نحن لا نتفق على أن اكتشاف احتمال محدود لاختراق القيود يجب أن يكون سبباً لسحب نموذج تجاري يستخدم من قبل مئات الملايين من الأشخاص'. وجاء هذا الإغلاق بعد أيام من إطلاق أنثروبيك لنموذج 'فابل 5'، وهو أحدث نماذجها عالية القدرة، علماً بأن الشركة كانت قد نسقت مع الحكومة بشأن تدابير السلامة قبل الإطلاق.

وحذرت أنثروبيك من أن قيودا مماثلة، في حال تطبيقها على مستوى الصناعة، ستوقف فعليا إصدارات النماذج الرائدة الجديدة من كل مطور رئيسي للذكاء الاصطناعي، غير أن النماذج الأخرى للشركة لا تزال متاحة





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أنثروبيك ذكاء اصطناعي محادثات حظر أجانب نماذج إدارة ترامب إجراءات تكنولوجيا برمجيات

United States Latest News, United States Headlines