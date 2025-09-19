إدارة ترامب وسياستها المناخية: إضعاف جهود مكافحة تغير المناخ وتقويض المعلومات العلمية

خلال فترة ولايته، اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إجراءات أدت إلى تقويض جهود مكافحة تغير المناخ، بما في ذلك تقليل الدعم للطاقات المتجددة وإضعاف المؤسسات العلمية التي تقدم معلومات حول تغير المناخ.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، المعروف بتشكيكه في علم المناخ، نفذ خلال فترة ولايته الثانية سياسات تتعارض مع جهود مكافحة تغير المناخ . شملت هذه السياسات إلغاء الدعم المالي للطاقات المتجددة، مثل طاقة الرياح، والتركيز بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كالنفط والغاز، وهو توجه أثار قلقًا واسعًا في الأوساط العلمية والبيئية.

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، تم تسريح عدد كبير من الموظفين من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، المسؤولة عن مراقبة الظروف المناخية والإنذارات الجوية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الوكالة على تقديم المعلومات الدقيقة والشاملة حول تغير المناخ للجمهور. أدت هذه الإجراءات إلى تقليص التمويل المخصص للطاقة النظيفة وحماية المناخ، مما أثر سلبًا على الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. علاوة على ذلك، تم تعديل محتوى العديد من المواقع الحكومية، بما في ذلك climate.gov، لحذف المعلومات المتعلقة بالتنوع والشمولية والعدالة، بالإضافة إلى تغيير أسماء الأماكن التي اعتبرت غير مناسبة وفقًا لسياسات الإدارة الجديدة. هذه التغييرات لم تقتصر على إزالة البيانات فحسب، بل طالت أيضًا تعديل طريقة عرض المعلومات وتوجيهها، مما أثار تساؤلات حول مدى حيادية المعلومات المقدمة للجمهور وتأثيرها على الوعي العام بقضايا المناخ





dw_arabic / 🏆 1. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

دونالد ترامب تغير المناخ الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري NOAA Climate.Gov

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين