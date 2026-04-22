إدارة ترمب تسعى لترحيل اللاجئين الأفغان إلى الكونغو الديمقراطية

كشفت منظمة أفغان إيفاك أن إدارة ترمب كانت تجري محادثات لترحيل مئات اللاجئين الأفغان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يثير مخاوف بشأن مصيرهم في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

كشفت منظمة أفغان إيفاك الإنسانية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت تجري محادثات لترحيل مئات اللاجئين الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة في حربها ضد طالبان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية .

وقد اتخذت إدارة ترمب إجراءات لرفع الحماية عن هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة مع أو بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في صيف 2021، وأوقفت إعادة توطينهم. وتأتي هذه الخطة في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يثير تساؤلات حول مصير هؤلاء اللاجئين.

واتهمت المنظمة إدارة ترمب بتقديم خيار سيء للغاية للاجئين، يدفعهم إلى العودة إلى أفغانستان حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بحياتهم، مشيرة إلى أن جمهورية الكونغو عاجزة عن إعالة اللاجئين الموجودين لديها حالياً، ومعظمهم من رواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وأكدت أن الظروف المعيشية في الكونغو غير مناسبة للأفغان، حيث لا توجد وظائف ويعيشون في خضم حرب أهلية، مما قد يدفعهم في النهاية إلى العودة إلى أفغانستان.

كما أشارت إلى أن إدارة ترمب أغلقت السبل أمام الحلفاء الأفغان، واحتجزت بعضهم، وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز. في المقابل، دافعت وزارة الخارجية الأميركية عن خطة إدارة ترمب، مؤكدة أنها لا تعتزم إجبار أي شخص على العودة إلى أفغانستان، وأن نقل اللاجئين إلى دول ثالثة يُعد حلاً إيجابياً. وأوضحت أن الولايات المتحدة تدفع ملايين الدولارات لحكومات هذه الدول مقابل استقبال المهاجرين.

إلا أن المدافعين عن اللاجئين الأفغان في مخيم السيلية في قطر، والذي من المقرر إغلاقه قريباً، يتهمون إدارة ترمب بالضغط عليهم للعودة إلى أفغانستان، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو السجن أو الموت. ويقولون إن إدارة ترمب تجري مفاوضات مع عشرات الدول، معظمها في أفريقيا، لاستقبال الأفغان الموجودين في قطر، لكن هذه المفاوضات تعقدت بسبب إجراءات أخرى اتخذتها الإدارة، مثل حظر السفر أو اشتراط دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول على تأشيرة.

كما يرى منتقدو هذه السياسة أنها قد تضر بالأمن القومي الأميركي بجعل السكان المحليين أقل استعداداً للتعاون مع القوات الأميركية في النزاعات المستقبلية.

وأفادت مصادر في قطاع الأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ثلاث سفن حاويات على الأقل تعرضت لإطلاق النار في مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين حاولتا عبور المضيق.





