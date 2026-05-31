إخفاق حكومي في حماية مستوطنات شمال فلسطين المحتلة من تهديدات حزب الله

مقال للكاتبة الإسرائيلية ميراف باتيتو تكشف فيه عن فشل الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة الدرع الشمالي وإهمال سكان المنطقة الشمالية، مما أدى إلى نزوح جماعي وانهيار اقتصادي وتعليمي، وترك المستوطنات في حالة شلل وخوف أمام الهجمات المتكررة.

تتعرض المستوطنات الشمالية لهجوم غير مسبوق من قبل حزب الله ، مما أدى إلى نزوح جماعي وتراجع كبير في النشاط الاقتصاد ي و التعليم ي بالمنطقة. كشفت الكاتبة الإسرائيلية ميراف باتيتو في مقال بم icing"يديعوت أحرونوت" عن فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية سكان الشمال، حيث تواجه المناطق الحدودية تهديدات مستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة دون وجود خطة فعالة للتصدي لها.

وقد أشارت Batito إلى أن سكان الشمال لا يواجهون خطر حزب الله فحسب، بل يواجهون إهمالاً حكومياً متعمداً، حيث وصفت الحكومة بأنها "عديمة الضمير" التي خذلتهم بعد أن أهملتهم في البداية. وأضافت أن عشرات الجنود الإسرائيليين قُتلوا خلال المواجهات الأخيرة، بينما استمرت أعداد المصابين في الارتفاع، في مشهد مأساوي حيث يختبئ الطلاب داخل المدارس ويستمر المزارعون في العمل تحت وقع القصف المستمر.

وانتفت Batito الفجوة الواضحة بين مستوطنات الجنوب والشمال، حيث بدأت بلدات غلاف غزة في العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة الإعمار، بينما لا تزال مستوطنات الشمال تعيش حالة شلل وخوف وإغلاق تام. واتهمت الحكومة بالفشل الذريع في تنفيذ خطة "الدرع الشمالي" التي أعلنت عام 2018 لتحصين المنازل والمؤسسات العامة القريبة من الحدود اللبنانية، مؤكدة أن المشروع بقي حبراً على ورق بسبب نقص الميزانيات وتأخر التنفيذ، مما جعل المنطقة أكثر عرضة للخطر مع اشتعال المواجهات.

و رأت Batito أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل جزءاً من المسؤولية، كونه من روّج لهذه الخطط دون تنفيذها، وفضل توجيه الموارد والميزانيات إلى اعتبارات سياسية وائتلافية بدلاً من الاستثمار في حماية سكان المناطق الحدودية. وفي نقد مباشر للخطاب الرسمي الإسرائيلي، أكدت أن التهديدات العسكرية المتكررة ضد لبنان لم تمنع استمرار الهجمات، وأن الحل المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تفاهمات سياسية طويلة الأمد.

وكشفت المعطيات الواردة في الصحيفة عن استمرار نزيف السكان من المنطقة الشمالية، حيث لم يعد حوالي 26 ألف مستوطن إلى منازلهم حتى الآن، بينما يقيم آلاف آخرون في الفنادق أو المساكن الجماعية التي وفرتها الدولة. كما أشارت إلى أن نحو 70 بالمئة من الشركات في المنطقة لم تستأنف نشاطها بعد، في حين لم يسجل ثلث الطلاب في كريات شمونة للعام الدراسي الجديد، مما يعكس حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

واختتمت Batito بالقول إن لبنان ما زال يفرض عملياً إيقاع الحياة المدنية في شمال فلسطين المحتلة، معتبرة أن الحديث عن "النصر الكامل" يبدو بعيداً عن الواقع في ظل مدن شبه مهجورة ومستوطنات فارغة وسكان ينتظرون حلولاً لم تصل بعد. ورأت أن استمرار هذا الواقع قد ينعكس مستقبلاً على المزاج الانتخابي الإسرائيلي، في ظل تنامي الشعور بأن حكومة نتنياهو فشلت في حماية مستوطني الشمال وتركتهم في مواجهة مفتوحة مع حزب الله





