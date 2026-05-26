إحصاءات حج 2024 ترتفع إلى أكثر من مليون سابع مئة ألف حاج وتأكيد السعودية على تميز إدارة الحشود

هيئة الإحصاء السعودية تكشف عن أعداد الحجاج لهذا العام وتفاصيل وصولهم، بينما يبرز وزير الداخلية إنجازات المملكة في إدارة الحشود، والشيخ علي الحذيفي يدعو إلى السكينة وتعظيم شعائر عرفة في مسجد نمرة.

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، الثلاثاء، أن عدد الحجاج المتوافدين إلى المملكة لهذا العام وصل إلى مليون و707 ألفًا و301 حاجًّا وحاجَّة، بينهم مليون و546 ألفًا و655 من غير السعوديين يمثلون 165 جنسية، بينما بلغ عدد المواطنين والمقيمين داخل المملكة 160 ألفًا و646.

وأفادت الهيئة أن إجمالي الحجاج الذكور كان 893 ألفًا و396، في حين بلغ عدد الإناث 813 ألفًا و905. وتشير البيانات إلى أن 1,485,729 حاجًّا وحاجَّة وصلوا إلى السعودية عبر المنافذ الجوية، بينما استخدم 54,429 شخصًا المنافذ البرية و6,497 من البحر. كما أوضحت الهيئة أن عدد القوى العاملة الموسمية خلال موسم الحج بلغ 441 ألفًا و49 مشاركًا، إلى جانب 26 ألفًا و701 متطوعًا شاركوا في مختلف المهام التنظيمية.

وتعتمد الهيئة في إحصاءات الحج على سجلات وزارة الداخلية، لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة وفق نموذج موحد يشمل عدة عناصر، مستمرةً في النهج الإحصائي المتبع خلال السنوات الست الماضية. وتؤكد الهيئة العامة للإحصاء أنها المرجع الرسمي والوحيد للبيانات الإحصائية في المملكة، وقد أتاحت تقرير إحصاءات الحج للعام الحالي عبر موقعها الإلكتروني. من جانب آخر، شدد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على أن إنجازات المملكة في إدارة الحشود تعكس توجيهات القيادة لتسخير الإمكانات وتوفير الأمن والسكينة للحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الحجاج وصلوا إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية، استعدادًا للانتقال إلى عرفات صباح الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة، حيث يبدأ الحجاج أداء ركن الحج الأعظم بعد قضائهم يوم التروية في منى. في مشهد ديني آخر، أقام الشيخ علي الحذيفي خطبةً في مسجد نمرة بشرحٍ عن معنى التقوى والاستعداد ليوم القيامة، مؤكدًا أن النجاة تتحقق من خلال الطاعات وترك المعاصي.

دعا الخطيب الحجاج إلى تعظيم شعائر الله، والالتزام بالسكينة، وتجنب التدافع، مع تذكيرهم بأهمية الذكر والدعاء في يوم عرفة، وهو اليوم الذي يُعدّ أعظم مواطن إجابة الدعاء. كما أبرز الحذيفي أن الحج يجسد روح الأخوة والتآلف بين المسلمين من مختلف الجنسيات واللغات، مؤكدًا أن هذا الموسم لا يشهد شعارات سياسية أو حزبية وإنما يقتصر على خضوعٍ كاملٍ لله وتعظيم لسنه.

يُظهر موسم الحج في السعودية كفاءة البنية التحتية الرقمية وإدارة الحشود، حيث تُدار واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم ضمن مساحة جغرافية محدودة، مما يعكس طموح المملكة في تقديم تجربة آمنة ومريحة للحجاج من جميع أنحاء العالم





