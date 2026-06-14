إحصاءات العمرة والزيارة للربع الرابع من 2025: 11.3 مليون معتمر وتفاصيل ديموغرافية

الهيئة العامة للإحصاء تكشف أعداد المعتمرين الداخلة والخارجة، التوزيع الجغرافي، أنماط الأداء والفئات العمرية للربع الرابع من عام 2025.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها الخاص بإحصاءات العمرة والزيارة للربع الرابع من عام 2025، وكشف التقرير عن أن إجمالي عدد الحجاج الذين أتموا مناسك العمرة بلغ 11,291,326 معتمراً ومعتمرة.

وقد تَوزَّع هذا العدد بين الذكور والإناث بحيث شكل الذكور 6,413,707 معتمراً (56.8٪) والإناث 4,{}877,619 معتمرة (43.2٪). ﻿منﻭba تظهر الإحصاءات أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج وصل إلى 5,701,525 معتمراً ومعتمرة، في مقابل 5,589,801 معتمراً ومعتمرة داخل المملكة. وتصدرت الإناث النسبة بين معتمري الخارج بنسبة 53٪، حيث بلغ عددهن 3,021,238 مقارنةً بـ2,680,287 من الذكور (47٪).

واكتسحت المطارات المصرية والسلطية ومطار ﻿جدة عموداً بارزاً كأهم منافذ وصول للمعتمرين من الخارج، حيث سجلت 4,976,861 معتمراً عبر المنافذ الجوية، بينما بلغت الأعداد عبر المنافذ البرية 699,577 ومن خلال المنافذ البحرية 25,087 فقط. أما بالنسبة للمعتمرين المحليين فقد بلغ عدد السعوديين 2,616,871 معتمراً (46.8٪) بينما بلغ عدد غير السعوديين 2,972,930 (53.2٪). وشكَّلت الذكور نسبة 66.8٪ من معتمري الداخل (3,733,420 معتمراً) مقابل الإناث بنسبة 33.2٪ (1,856,381 معتمرة).

توضح البيانات أن 72٪ من معتمري الداخل أدوا المناسك برفقة الأصدقاء، وهو أعلى نسبة، تليها النسبة التي أدت العمرة بشكل فردي (21٪) ثم من خلال الأسرة (7٪). فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة مكة المكرمة أعداد معتمري الداخل بحصة 35.8٪ (2,002,701 معتمراً)، تلتها منطقة الرياض بنسبة 20.5٪ (1,146,451 معتمراً)، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أدنى نسبة (0.5٪). ومن حيث تكرار الزيارة، قام 5,425,946 معتمراً بأداء العمرة مرة واحدة خلال الربع، بينما أكمل 163,855 معتمراً (2.9٪) العمرة أكثر من مرة.

على مستوى الشهور، شهد ديسمبر أعلى تدفق للمعتمرين القادمين من الخارج (2,142,252 معتمراً، 37.6٪ من إجمالي الربع)، بينما كان أكتوبر الأقل (1,689,704). أما داخل المملكة فكان نوفمبر هو الشهر الأكثر إقبالاً (2,059,838 معتمراً، 36.8٪)، بينما سجل ديسمبر أدنى عدد (1,614,409). تظهر الفئات العمرية أن الفئة ما بين 55 و64 سنة هي الأكثر حظاً بين معتمري الخارج بنسبة 18.9٪، في حين سادت الفئة من 25 إلى 34 سنة بين معتمري الداخل (26.6٪).

أما الفئة التي تتجاوز 65 سنة فكانت الأقل حضوراً بين المعتمرين المحليين (2.8٪). فيما يخص المدينة المنورة، بلغ عدد الزوار القادمين من الخارج 3,846,284 زائراً وزائرة (47.9٪ ذكور، 52.1٪ إناث). أما الزوار المحليين لأغراض دينية فبلغوا 1,876,300 (53.7٪ سعوديون، 46.3٪ غير سعوديين). وبذلك ارتفع إجمالي عدد زوار المدينة المنورة إلى نحو 5.7 مليون خلال الربع الرابع من 2025





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العمرة الإحصاءات السعودية السياحة الدينية الزوار

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