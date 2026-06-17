إحراق مسجدين فلسطينيين بالضفة الغربية وتحذيرات من حرب دينية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله وأضرموا النار فيهما، مما أثار إدانات واسعة وتحذيرات من تصاعد الاعتداءات على المقدسات

أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا، يوم الأربعاء، مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله ب الضفة الغربية . وقد دان قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش ، هذا الاعتداء مشيرا إلى خطورة تصاعد الهجمات على دور العبادة، خاصة المسجد الأقصى المبارك، ومحذرا من استمرار المحاولات الرامية لإشعال حرب دينية في المنطقة.

ووصف الهباش في بيان صحفي ما حدث بالإرهاب المنظم وجريمة الحرب الكاملة الأركان وفق أحكام القانون الدولي، داعيا إلى تحرك دولي عاجل وفعّال لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وأكد أن فلسطين ستواصل ملاحقة قادة الاحتلال ومليشيات المستوطنين أمام المحافل الدولية، معتبرا إياهم مجرمي حرب يجب تقديمهم إلى العدالة. كما حذر من أن الصمت الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين يشجع على مزيد من التصعيد، معتبرا أن نيران الحرب الدينية إن اشتعلت لن تقتصر على المنطقة بل ستمتد إلى العالم أجمع





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إحراق مساجد الضفة الغربية المستوطنون الإسرائيليون محمود الهباش الحرب الدينية

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