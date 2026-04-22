إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين في المنطقة الشرقية

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الإمفيتامين المخدر، بلغت أكثر من مليوني قرص، مخبأة داخل شحنة ورق طباعة في ميناء الدمام. وتم القبض على المتورطين في العملية.

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية السعودية ل مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها المدمرة، تمكنت المديرية العامة ل مكافحة المخدرات من إحباط عملية تهريب ضخمة لكمية كبيرة من مادة الإمفيتامين المخدرة، والتي بلغت (2.733.648) قرصًا.

هذه العملية الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة شبابها، كشفت عن مدى التحديات التي تواجهها الجهات الأمنية في التصدي لشبكات التهريب المنظمة التي تسعى إلى ترويج هذه السموم في البلاد. وقد تم اكتشاف هذه الكمية الهائلة من المخدرات مخبأة بشكل متقن داخل شحنة من ورق الطباعة، وذلك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المنطقة الشرقية.

هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق والتنسيق الفعال بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية في تحقيق الأهداف المشتركة. التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية كشفت عن هوية المتورطين في هذه العملية، حيث تم القبض على مستقبلين للشحنة في مناطق مختلفة من المملكة، وهي الرياض والشرقية والجوف. وتضم المجموعة المقبوض عليها شخصين من النازحين وثلاثة مواطنين سعوديين.

هذه المجموعة كانت تخطط لتوزيع هذه الكمية الكبيرة من المخدرات على نطاق واسع، مما كان سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الإدمان وزيادة الجريمة في المجتمع. وتؤكد الجهات الأمنية أنها لن تتهاون في التعامل مع أي شخص يثبت تورطه في أنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وأنها ستطبق عليه أقصى العقوبات التي ينص عليها النظام. هذا الإجراء يأتي في سياق حرص الحكومة السعودية على حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من خطر المخدرات، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

كما أن هذه العملية الناجحة تعزز الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية على التصدي للتهديدات التي تواجه المملكة. وتدعو الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي معلومات لديهم حول أي نشاط مشبوه يتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات. وتؤكد أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، ولن يتم الكشف عن هوية المبلغ بأي حال من الأحوال.

ويمكن الإبلاغ عن هذه المعلومات من خلال عدة طرق، وهي الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الاتصال على الرقم (999) في بقية مناطق المملكة. كما يمكن الإبلاغ عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وتؤكد الجهات الأمنية أن الإبلاغ عن هذه الجرائم يعتبر واجباً وطنياً، وأن التعاون معها يساهم في حماية المجتمع من خطر المخدرات.

إن مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، من أفراد وقطاعات حكومية ومؤسسات مجتمعية، من أجل بناء مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة. وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة جهودها في هذا المجال، وتطوير أساليب مكافحة المخدرات لمواكبة التطورات الحديثة في أساليب التهريب والترويج





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines