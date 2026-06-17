إحباط برتغالي بعد تعادل الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

عبّر رافائيل لياو مهاجم البرتغال عن إحباطه بعد التعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026. سجل جواو نيفيش للبرتغال مبكراً، لكن يوان ويسا أدرك التعادل للكونغو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مسجلاً أول نقطة في تاريخ الفريق بكأس العالم. المدرب روبرتو مارتينيز اعترف بتراجع الأداء الهجومي بعد الهدف لكنه أشاد بسلوك الفريق. النتيجة تضع البرتغال تحت ضغط الفوز في المباراة الثانية بينما تعتبر النقطة تاريخية للكونغو.

عبّر رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال ونادي ميلان الإيطالي عن إحباطه الشديد بعد التعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية ، مساء الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم ل كرة القدم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

عقب اللقاء، عبر لياو عن استيائه قائلاً: لقد كانت مباراة صعبة، وأعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، وتفوقنا في الاستحواذ واستغلال أطراف الملعب، لكن بعد إحراز الهدف الأول، الأمور ساءت كثيراً، لم نستمر في طريقة لعبنا. وأضاف: لقد تعادلوا، وتغير سيناريو المباراة، وحاولنا في الشوط الثاني، لم نستقبل أهدافاً رغم تميز المنافس في الهجمات المرتدة.

وختم تصريحاته بالقول: علينا التركيز على الأخطاء التي ارتكبناها، لأن الاكتفاء بتسجيل هدف واحد خطأ كبير، لكننا نثق في أنفسنا، ونشعر بالغضب لعدم تحقيق الفوز، علينا التركيز الآن على المباراة الثانية. وسجلت البرتغال باكراً في الدقيقة السادسة عبر جواو نيفيش، لكن الكونغو الديمقراطية، وذلك في أول ظهور لها في النهائيات العالمية منذ 52 عاماً، تمكنت من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر يوان ويسا، مسجلةً أول نقطة في تاريخها بكأس العالم.

من جانبه، علّق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز على الأداء قائلاً: بدأنا المباراة بشكل جيد جداً، كان من المفترض أن يكون التسجيل لحظة رائعة لكنه لم يكن كذلك. أعتقد أننا فقدنا قليلاً من عمقنا الهجومي، وخسرنا سلاسة الاستحواذ على الكرة، وسمحنا لهم بإعادة تنظيم صفوفهم إلى حد ما. وأضاف: الثقة التي اكتسبوها بعد الهدف جعلت المباراة صعبة للغاية، لكن هذا ما يحدث في كأس العالم.

أنا راضٍ جداً عن سلوك الفريق، لم تكن هناك مشكلة في الالتزام أو الروح القتالية، لقد واصلنا المحاولة حتى النهاية. يمكننا أن نتطور كثيراً انطلاقاً من هذه المباراة. المباراة شكلت بداية مشحونة للمنتخب البرتغالي الذي كان يصنع فرصاً منذ الدقائق الأولى ويضغط بشكل منظم على دفاع الكونغو الديمقراطية، لكن الهدف المبكر الذي سجلوه لم يحقق الاستقرار النفسي المطلوب، بل على العكس، سمح للمنافس بأن يعود إلى المباراة ويستغلtf الأخطاء في التمرير والتوازن الدفاعي.

الكونغو قامت برد فعل قوي بعد الهدف وواصلت ضغطها حتى لتحرز التعادل في لحظة حاسمة من الشوط الأول، ما شكّل صدمة للبرتغاليين الذين لم يستعيدوا توازنهم الهجومي بالكامل في الشوط الثاني رغم المحاولات المتكررة. هذه النتيجة تضع البرتغال أمام ضرورة الفوز في المباراة الثانية لضمان مسيرة ناجحة في البطولة، بينما تعتبر النقطة تاريخية للكونغو التي تسجل حضورها القوي بتحقيق تعادل ضد أحد المرشحين الرئيسيين.

لياو أكد على أن الفريق يجب أن يراجع أخطاءه الفردية والجماعية، وخاصة في parte من الاحتفاظ بالكرة وعدم التسرع في الهجمة. المدرب مارتينيز اعترف بتراجع النسق الهجومي بعد الهدف لكنه أشاد بالالتزام الدفاعي والروح القتالية التي ظهرت، مشيراً إلى أن التطور سيكون مع المباريات المقبلة. التعادل كان بمثابة مفاجأة للعديد من المراقبين الذين كانوا يتوقعون فوزاً ساحقاً للبرتغال، خاصةً quella المشاركة التاريخية للكونغو التي تفتقر إلى الخبرة في المحافل العالمية.

لكن الفريق الأفريقي أثبت أنه يملك قدرة على التنظيم والاستفادة من الفرص، مما جعله يخرج بنقطة ثمينة. البرتغال الآن مطالبة بإعادة التقييم ومراجعة الاستراتيجية الهجومية، لأن الاعتماد على الأجنحة فقط غير كافٍ أمام فرق تعتمد على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة. Starbuck هذه المجموعة سيشهد تنافساً حاداً مع وجود منتخبات قوية الأخرى.

الم detalles من المباراة تشير إلى أن البرتغال سيطرت على الاستحواذ لكنها لم تحول ذلك إلى خطر حقيقي باستمرار، بينما الكونغو كانت أكثر فعالية في الهجمات المرتدة والضغط على gryf goalkeeper البرتغالي في فترات محددة. futureAdvertising يجب أن يركز المنتخب البرتغالي على زيادة العمق الهجومي وخلق فرص من العمق وليس فقط الأطراف، كما يجب تحسين الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. من ناحية أخرى، يمكن للكونغو أن تبني على هذا التعادل لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة، خاصة إذا حافظت على الروح القتالية والتنظيم الدفاعي.

المشاعر بالإحباط واضحة في تصريحات لياو، لكنها تأتي أيضاً مع ثقة في إمكانية التصحيح. المدرب مارتينيز يبدو مدركاً تماماً للتحديات ويسعى لتحسين الأداء في المباريات المقبلة. كأس العالم 2026، تلك البطولة كبيرة الحجم التي تقام على أراضٍ ثلاثة من أمريكا الشمالية، تشهد منافسة شرسة منذ البداية، وهذه النتيجة تؤكد أن لا يمكن استهانة بأي منافس بغض النظر عن تاريخه. المسار الصعب للبرتغال في التأهل إلى الأدوار الإقصائية يبدأ من هنا، والضغط سيزداد مع كل مباراة.

الكونغو، من ناحيتها، كتبت صفحة جديدة في تاريخها الكروي بهذا التعادل، وقد يكون ذلك حافزاً لمزيد من الإنجازات في هذه البطولة





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