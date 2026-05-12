إحباط مخطط إرهابي في باريس يستهدف التجمعات اليهودية ومتحف اللوفر

السلطات الفرنسية تعتقل شابا كان يخطط لتنفيذ هجمات عنيفة في العاصمة باريس والانضمام لتنظيم داعش، بالتزامن مع كشف ثغرات أمنية خطيرة في متحف اللوفر.

في عملية أمنية واسعة النطاق ومبنية على معلومات استخباراتية دقيقة، أعلنت السلطات الفرنسية عن إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما، وذلك في إطار جهودها المستمرة ل مكافحة الإرهاب ومنع وقوع كوارث أمنية في قلب العاصمة باريس .

وأفادت التقارير الأمنية أن الموقوف كان يخطط بشكل مدروس لتنفيذ هجوم عنيف يستهدف تجمعات يهودية في المدينة، بالإضافة إلى سعيه لاستهداف أحد المتاحف الكبرى، حيث برز اسم متحف اللوفر كأحد الأهداف المحتملة في مخططاته الإجرامية. ولم تقتصر نوايا المشتبه به على تنفيذ عمليات محلية فحسب، بل كشفت التحقيقات أن الشاب كان يسعى جاهدا لإيجاد وسيلة للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مفاضلا بين التوجه إلى سورية أو السفر إلى موزمبيق، مما يؤكد استمرار مخاطر التجنيد العابرة للحدود والقدرة على استقطاب عناصر تنفيذية من داخل الدول الأوروبية.

وتأتي هذه العملية في توقيت حساس للغاية تعيشه فرنسا، حيث تتصاعد المخاوف من تزايد موجات العنف المرتبطة بالتوترات السياسية والدينية العالمية. وقد سلطت هذه الواقعة الضوء مرة أخرى على هشاشة بعض المواقع الحيوية والسياحية في باريس أمام التهديدات الإرهابية، خاصة في ظل سعي التنظيمات المتطرفة لاستهداف الرموز الثقافية والدينية لزعزعة الاستقرار وإثارة الذعر.

وقد أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن الاعتقال الذي تم يوم الخميس الماضي حال دون وقوع مأساة محتملة، مؤكدة أن الموقوف كان قد أظهر مؤشرات واضحة على رغبته في استهداف متحف اللوفر، الذي يعد الوجهة السياحية الأكثر زيارة في العالم، مما يضع المنظومة الأمنية للمتحف تحت مجهر النقد والتدقيق المستمر. وفي سياق متصل، يواجه متحف اللوفر حاليا أزمة ثقة أمنية وإدارية غير مسبوقة، تتجاوز مجرد التهديدات الإرهابية لتصل إلى ثغرات تنظيمية عميقة.

فقد شهد المتحف في أكتوبر الماضي حادثة سرقة كبرى وصفتها وسائل الإعلام العالمية بأنها سرقة القرن، حيث تمكن لصوص محترفون من اختراق الأنظمة الأمنية والاستيلاء على مجموعة من المجوهرات النادرة التي تقدر قيمتها بنحو مئة واثنان مليون دولار. هذه الحادثة لم تكن مجرد خسارة مادية فادحة، بل كانت دليلا صارخا على وجود خلل في بروتوكولات الحماية المتبعة داخل أروقة المتحف، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية وصول الجناة إلى هذه القطع الثمينة دون إطلاق إنذارات فورية أو تدخل سريع من فرق الحراسة.

ونتيجة لهذه الفضيحة الأمنية، تحركت المفتشية العامة للشؤون الثقافية الفرنسية لتقييم الوضع، وقدمت تقريرا شديد اللهجة أمام مجلس الشيوخ في شهر ديسمبر الماضي. وكشف التقرير عن وجود ثغرات أمنية خطيرة وإهمال في تحديث أنظمة المراقبة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تسهيل عملية السرقة الكبرى. وأوضح التقرير أن الإدارة كانت تعاني من قصور في التنسيق بين الفرق الأمنية، مما جعل المتحف عرضة للاختراقات، سواء كانت جنائية أو إرهابية.

هذا الضغط الشعبي والسياسي المتزايد أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات إدارية صارمة، حيث وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استقالة مديرة المتحف لورانس دي كار، التي وجدت نفسها في مواجهة انتقادات لاذعة تتعلق بسوء الإدارة وفشل المنظومة الأمنية تحت قيادتها. علاوة على ذلك، شهد المتحف في الفترة الأخيرة موجات من الإضرابات المتكررة من قبل الموظفين والعاملين، الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل وزيادة المخصصات الأمنية، مما زاد من حالة الارتباك الإداري داخل المؤسسة.

إن التداخل بين التهديد الإرهابي الذي يمثله الشاب الموقوف، وبين الثغرات الأمنية التي كشفتها عملية السرقة المليونية، يضع الدولة الفرنسية أمام تحد كبير في كيفية الموازنة بين كون متحف اللوفر مؤسسة ثقافية مفتوحة للعالم وبين ضرورة تحويله إلى حصن منيع يحمي كنوزه البشرية والمادية من أي اعتداء. إن هذه الأحداث مجتمعة تعكس صراعا مريرا بين الانفتاح الثقافي والضرورات الأمنية في عصر يتسم بتصاعد التطرف والجرائم المنظمة العابرة للقارات





