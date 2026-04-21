نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إحباط عملية إرهابية بمدينة بياتيغورسك كانت تستهدف منشأة أمنية، بمشاركة مواطنة ألمانية وشريك لها بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية.

في خطوة أمنية بالغة الأهمية كشف عنها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، تمكنت الأجهزة المختصة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف ضرب الاستقرار في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا . وتفصيلاً، كانت العملية تستهدف منشأة حيوية تابعة لأجهزة إنفاذ القانون في مدينة بياتيغورسك، حيث جرى التخطيط لاستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع تم إعدادها بقوة تفجيرية تعادل 1.5 كيلوغرام من مادة تي إن تي، ومزودة بعناصر قاتلة لضمان إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بين صفوف العناصر الأمنية.

وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المخطط كان يسير بتوجيه مباشر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، التي استغلت عناصر متطرفة لتنفيذ أجندتها التخريبية داخل العمق الروسي، معتمدة على تكتيكات التضليل والتمويه عبر التواصل مع المنفذين متخفين بصفات تنظيمات إرهابية دولية محظورة. وتضمنت الشبكة التي تم تفكيكها مواطنة ألمانية من مواليد عام 1969، وشريكاً آخر من منطقة آسيا الوسطى من مواليد 1997. وتشير التقارير الأمنية إلى أن دور المواطنة الألمانية لم يقتصر على هذه العملية فحسب، بل كانت متورطة في شبكات احتيال مالي استهدفت المواطنين الروس لفترة طويلة. وبفضل اليقظة العالية لوحدات الحرب الإلكترونية الروسية، تم رصد العبوة وتعطيل آلية التفجير عن بعد في اللحظات الأخيرة، مما مكن القوات من القبض على المنفذة في مكان العملية. أما شريكها، الذي كان يقف بالقرب من الهدف بصفته مراقباً وموجهاً للتفجير، فقد تم رصده واعتقاله، حيث كان المخطط يقضي بأن تبقى المنفذة في موقع الانفجار لتلقى حتفها، بينما ينسحب هو بعد تنفيذ المهمة الإجرامية التي كانت تهدف لنشر الرعب وزعزعة الأمن العام في الإقليم. يأتي هذا الحادث في ظل توترات متصاعدة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الدولة الروسية تخوض معركة وجودية ضد قوى تسعى للنيل من سيادتها ووجودها على الخارطة، مشدداً على ضرورة استئصال أي نشاط معادٍ مهما كان مصدره. وتتزامن هذه العملية مع سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها هيئة الأمن الفيدرالية في مدن روسية أخرى، بما في ذلك إحباط محاولات اغتيال لموظفين في قطاع الصناعات الدفاعية في سانت بطرسبرغ، واعتقال عناصر من أنصار التنظيمات الإرهابية في ستافروبول. وتستمر السلطات القضائية والأمنية في استجواب الموقوفين لجمع الأدلة وتفكيك خيوط هذه الشبكات التخريبية، مع التأكيد على تطبيق أقصى درجات العقوبات وفقاً للقانون الروسي، لضمان حماية المواطنين والمؤسسات الحيوية من المخططات التي تدار من الخارج لتقويض الأمن الوطني





