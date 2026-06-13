إحباط شبكة إجرامية تهريب 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة

تم إحباط شبكة إجرامية تهرب 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وفقا لوزارة الداخلية السعودية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط شبكة إجرامية تهرب 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة بالتعاون مع السلطات اللبنانية. وأفادت وزارة الداخلية السعودية أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة ل مكافحة المخدرات قد ساهمت في إحباط السلطات اللبنانية لمحاولة تهريب نحو 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إلى التعاون القائم مع الجهاز النظير بجمهورية لبنان في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأضاف المتحدث أن السلطات اللبنانية قد أسهمت في إحباط محاولة تهريب 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وذكر أن هذا التعاون بين البلدين يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بينهما في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وذكر المتحدث أن السلطات اللبنانية قد أسهمت في إحباط محاولة تهريب 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وذكر أن هذا التعاون بين البلدين يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بينهما في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأشار المتحدث إلى أن السلطات اللبنانية قد أسهمت في إحباط محاولة تهريب 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وذكر أن هذا التعاون بين البلدين يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بينهما في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود





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إحباط شبكة إجرامية تهريب 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر تعاون بين السعودية ولبنان التكامل والتنسيق الأمني مكافحة المخدرات

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