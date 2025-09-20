إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في قطاع الربوعة وضبط محاولات تهريب عبر المنافذ

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير في إحباط تهريب 88 كيلوجرامًا من الحشيش، وضبط محاولات تهريب أخرى شملت مئات الآلاف من حبوب الأمفيتامين والشبو عبر مطار جدة وميناء ضباء ومنفذ البطحاء.

تمكنت الدوريات البرية التابعة ل حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر، حيث بلغت الكمية المضبوطة (88) كيلوجرامًا. وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية اللازمة، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

ويعكس هذا النجاح التزام حرس الحدود ويؤكد على يقظة أفراده في التصدي لعمليات التهريب عبر الحدود البرية، وتطبيق الإجراءات الأمنية المشددة لضبط المخالفين. كما يعزز هذا الإنجاز من ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الوطن من آفة المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات الأمنية بإحباط أربع محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر منافذ مختلفة، شملت مطار جدة، وميناء ضباء، ومنفذ البطحاء. وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط ما يقرب من 261 ألف حبة إمفيتامين، و10 كيلوجرامات من مادة الشبو. تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، بهدف الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. وتؤكد هذه الجهود على التزام الأجهزة الأمنية بمكافحة هذه الآفة الخطيرة بكل حزم، وتطبيق العقوبات الرادعة على المتورطين في عمليات التهريب والترويج للمخدرات. وتحث الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي معلومات لديهم عن أنشطة ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات. ويمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن هذه الأنشطة من خلال الاتصال بالأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa). وتؤكد الجهات الأمنية على التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، مع عدم تحميل المبلغ أي مسؤولية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، للقضاء على هذه الآفة وحماية الشباب والمجتمع من آثارها المدمرة





حرس الحدود تهريب مخدرات مكافحة المخدرات قطاع الربوعة إحباط

