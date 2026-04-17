إحباط تهريب 29.1 كيلوجرام كوكايين في ميناء جدة الإسلامي

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” بميناء جدة الإسلامي في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين تبلغ 29.1 كيلوجرام، كانت مخبأة داخل حاوية باستخدام تقنيات متطورة. وتؤكد الهيئة على دورها في تعزيز الأمن الجمركي وحماية المجتمع، داعيةً المواطنين للمساهمة في مكافحة التهريب.

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “ زاتكا ” في ميناء جدة الإسلامي عملية تهريب ضخمة لمادة ال كوكايين ، حيث تم اكتشاف 29.1 كيلوجرام من هذه المادة المخدرة مخبأة بإحكام داخل إحدى الحاويات التي كانت في طريقها إلى المملكة عبر الميناء.

جاء هذا الإنجاز النوعي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الأمن الجمركي وحماية المجتمع من الآفات والممنوعات.

وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا”، الأستاذ حمود الحربي، تفاصيل العملية، مشيراً إلى أن الشحنة المشبوهة قد خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، وتم الكشف عنها باستخدام أحدث التقنيات الأمنية المتطورة، بالإضافة إلى الفحص الميداني من قبل فرق العمل المختصة.

خلال عملية الفحص الدقيقة، تم رصد وجود كمية الكوكايين المذكورة مخبأة بذكاء داخل وحدة التكييف الخاصة بالحاوية، مما يعكس محاولة المهربين استخدام أساليب مبتكرة لإخفاء سمومهم.

وشدد المتحدث الرسمي على أن هذا الإحباط ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التي تحققها الهيئة بشكل مستمر عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

تؤكد “زاتكا” على التزامها الراسخ بتشديد الرقابة على كافة الواردات والصادرات المتجهة إلى المملكة، واعتراض أي محاولات لزعزعة أمن المجتمع والاقتصاد الوطني.

وتعمل الهيئة بكل جدية لتكون سدًا منيعًا أمام تجار السموم وأرباب التهريب، وذلك تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية التي تضع حماية المجتمع وتعزيز أمنه على رأس أولوياتها.

يتم تحقيق ذلك من خلال جهود متواصلة للحد من انتشار مثل هذه السموم وغيرها من المواد المحظورة، وذلك بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع شركائها الأساسيين في المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وفي سياق متصل، ناشد الأستاذ حمود الحربي جميع أفراد المجتمع المساهمة الفعالة في جهود مكافحة التهريب، وذلك لحماية أمن الوطن وسلامة اقتصاده.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي معلومات قد تفيد في كشف المخططات الإجرامية المتعلقة بالتهريب، وذلك من خلال قنوات التواصل المتعددة التي توفرها الهيئة.

يمكن للمواطنين والمقيمين التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، بالإضافة إلى الرقم الدولي (009661910).

تضمن الهيئة سرية تامة لجميع البلاغات الواردة، كما تقدم مكافأة مالية قيمة للمُبلّغ في حال ثبتت صحة المعلومات التي قدمها، مما يشجع على زيادة المشاركة المجتمعية في هذه القضية الوطنية الهامة.

تُعد هذه العملية الأمنية تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حماية حدود المملكة ومكتسباتها.

إن إحباط مثل هذه الكميات من المخدرات قبل وصولها إلى أيدي الشباب والمجتمع هو انتصار كبير يحسب للجهود المبذولة.

وتؤكد “زاتكا” على استمرارها في اليقظة والتصدي لكافة أشكال التهريب، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لضمان بيئة آمنة ومزدهرة للمملكة وشعبها





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

اليابان .. الفلسفة بوصفها بلسما من داء التقدمتحتل اليابان الصدارة في قائمة أعداد المسنين في العالم، بنسبة بلغت 29.1 في المائة من إجمالي السكان، فأحدث الإحصائيات، حسب وكالة الأنباء اليابانية، تفيد بأن إجمالي الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاما تعدى 36 مليون شخص من إجمالي سكان البلاد البالغ 124 مليون نسمة. فيما بلغ من تفوق أعمارهم 80 عاما، ولأول مرة، نسبة 10 في المائة من مجموع السكان.

Read more »

'أرامكو' بين أفضل شركات الطاقة أداءا في الربع الثاني وأرباحها تفوقهم معا بـ 23 %فاقت الأرباح الصافية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، نظيرتها لعمالقة الطاقة مجتمعين بنحو 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 29.1 مليار دولار، فيما شركات الطاقة معا 23.6 مليار دولار.

Read more »

«أرامكو» تسجل أرباحاً قوية في الربع الثاني 2024فيما تراجع صافي الدخل بنسبة 3.4%، حققت شركة أرامكو السعودية أداءً قوياً وتقدماً إيجابياً في إستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد. وبلغ صافي الدخل 109 مليارات ريال سعودي (29.1 مليار دولار) في الربع الثاني، و211.3 مليار ريال سعودي (56.3 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

Read more »

أرباح «أرامكو السعودية» تفوق التوقعات مع احتفاظها بتوزيعات بلغت 31 مليار دولارفاقت نتائج أعمال شركة «أرامكو السعودية» التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققة أرباحاً بقيمة 29.1 مليار دولار وإيرادات بقيمة 113.5 مليار دولار.

Read more »

حزب الحرية النمساوي يقود الانتخابات الأولية في تحدٍّ للتيارات الوسطىأظهرت نتائج التصويت الأولي في انتخابات البرلمان النمساوي يوم الأحد فوز حزب الحرية بزعامة هربرت كيكل، ليحصل على 29.1% من الأصوات، وهو رقم قياسي يهدد الوضع الراهن. ويرجع هذا التطور لزيادة شعبية الأحزاب المتطرفة في أوروبا.

Read more »

6.2 مليون فرنك سويسري مجموع تذاكر كأس أمم أوروبا للسيدات 2025أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مبيعات التذاكر لبطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات، التي تقام في 8 مدن مستضيفة في سويسرا من 2 إلى 27 يوليو 2025، حيث حدد التذاكر بـ25 فرنكا سويسريا (29.1 دولار) مع توفر أكثر من 250 ألف تذكرة لجميع مباريات البطولة البالغ عددها 31 مباراة على أساس أسبقية الحضور.

Read more »