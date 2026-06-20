إحالة سائق محمد مرزبان إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ بعد وفاته

قامت نيابة مركز الإسماعيلية بتحويل تهمة السائق المتهم في وفاة الفنان محمد مرزبان من إصابة خطأ إلى قتل خطأ، وحالته الآن أمام محكمة الجنح، بينما يشهد عزافه حضور نجوم الفن بالأبيض تماشيًا مع وصية الراحل.

أعلنت نيابة مركز الإسماعيلية عن إحالة السائق المتهم في قضية وفاة الفنان المصري الراحل محمد مرزبان إلى المحكمة الجنائية المختصة للمحاكمة العاجلة. جاء هذا القرار بعد تعديل التهمة الموجهة إليه من "إصابة خطأ" إلى " قتل خطأ "، استنادًا إلى مراجعة الأدلة الطبية والتقارير الشرعية التي أظهرت تدهورًا سريعًا في حالة الفنان نتيجة لإصاباته الجسدية الخطيرة.

تم نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة في الإسماعيلية فور وقوع الحادثة، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات والعلاج المكثف، إلا أن تدهور حالته الصحية كان لا مفر منه، فأعلن الأطباء عن وفاته بعد أيام قليلة من الحادث. عقب إعلان الوفاة، قامت النيابة بإعادة تقييم الوقائع القانونية ومراجعة ملف الاتهام، فقررت إلغاء قرار الإخلاء بكفالة المالية الذي كان قد صدر سلفًا أثناء علاج الفنان في المستشفى، وتحويل التهمة إلى "قتل خطأ" مع إحالة المتهم إلى محكمة الجنح للنظر في القضية في أقرب فرصة.

وفي إطار تكريم الراحل، أقيم عشاء جنازة في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة، حيث حضر عدد كبير من نجوم الفن والسينما، من بينهم الفنانة شيرين، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة هند عاكف، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل. تميز الحضور بارتداء اللون الأبيض، تماشيًا مع وصية محمد مرزبان التي طلب فيها أن يُلبس الأحباء اللون الأبيض تعبيرًا عن النقاء والحب والاحترام في وداعه الأخير.

تجلت أجواء الحزن والترحم في صمتٍ مؤثر، حيث توافد الجمهور على حدائق المقبرة لتقديم العزاء، معبّرًا عن خالص مشاعر التعاطف مع أسرته وأصدقائه. تُظهر هذه التطورات القانونية والاجتماعية مدى تعقيد القضايا التي تنطوي على حوادث سير مميتة، وكيفية تفاعل الجهاز القضائي مع تغير الظروف وتطور الوقائع. كما تعكس ردود الفعل العامة في الوسط الفني والناس، عزاءً حقيقيًا يبرز الروابط الإنسانية والعاطفية التي تجمع بين الجمهور وعالم الفن.

ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في محاكمة المتهم أمام محكمة الجنح، وستُتاح فرصة للمتهم لتقديم دفوعه، بينما يظل اسم محمد مرزبان حافزًا لتذكير المجتمع بأهمية الالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة





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