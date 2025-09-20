إحالة رمضان صبحي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير

قررت النيابة العامة في مصر إحالة لاعب كرة القدم رمضان صبحي إلى المحكمة الجنائية بتهمة التزوير في شهادة دراسية، مما يثير تساؤلات حول مستقبله الكروي.

قررت النيابة العامة لجنوب الجيزة في جمهورية مصر العربية إحالة لاعب كرة القدم المصري الشهير رمضان صبحي ، نجم نادي بيراميدز الحالي ولاعب النادي الأهلي السابق، إلى محكمة الجنايات . وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة ال تزوير داخل أحد المعاهد المتخصصة في مجال السياحة والفنادق. القضية التي شغلت الرأي العام المصري، تعود تفاصيلها إلى واقعة ضبط شاب أثناء قيامه بأداء امتحان نيابة عن اللاعب صبحي، مقابل مبالغ مالية.

هذه الواقعة أدت إلى فتح تحقيق موسع، مما تسبب في تعطيل اللاعب لعدة أسابيع قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها مائة ألف جنيه مصري. وفقاً للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، اعترف الشاب المتهم الذي تم ضبطه بأنه تلقى أموالاً من اللاعب صبحي مقابل دخوله إلى لجنة الامتحانات وأداء الاختبارات بدلاً منه. الهدف من وراء هذا الفعل هو الحصول على شهادة في مجال السياحة والفنادق. النيابة كانت قد أمرت في شهر أغسطس الماضي بسرعة إجراء التحريات اللازمة في القضية، قبل أن تتخذ قرار الإحالة إلى المحكمة اليوم. هذا القرار يعني أن اللاعب رمضان صبحي سيواجه جلسة محاكمة جنائية قد يكون لها تأثير كبير على مسيرته الرياضية في المستقبل، خاصة وأنه لاعب يحظى بشعبية واسعة بين الجماهير المصرية. \في سياق متصل، كان اللاعب رمضان صبحي قد نفى في تصريحات رسمية سابقة أي معرفة بالشخص الذي تم ضبطه في واقعة التزوير، مؤكداً على براءته من الاتهامات الموجهة إليه. في المقابل، أصدر نادي بيراميدز بياناً رسمياً يدعم فيه موقف اللاعب، ويؤكد على أنه لم يتلق أي إخطار رسمي سابق بشأن هذه القضية. يذكر أن رمضان صبحي يبلغ من العمر 31 عاماً، وهو واحد من أبرز المواهب الكروية في الكرة المصرية. بدأ صبحي مسيرته الكروية الاحترافية مع النادي الأهلي في عام 2012، وحقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين. تميز صبحي بسرعة فائقة ومهارات هجومية عالية، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، مثل نادي تشيلسي وليستر سيتي الإنجليزيين. في عام 2018، انتقل صبحي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لصالح نادي هدرسفيلد تاون. إلا أنه عاد إلى مصر بعد فترة قصيرة بسبب صعوبة التأقلم مع الأجواء هناك. عاد بعدها إلى النادي الأهلي مرة أخرى، قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز في عام 2023. وخلال مسيرته مع بيراميدز، ساهم صبحي في فوز الفريق ببطولة كأس مصر. \مسيرة رمضان صبحي لم تخلُ من الجدل، فقد عانى اللاعب من إصابات متكررة، وتعرض لانتقادات حول مستوى أدائه في بعض الأحيان. ومع ذلك، ظل صبحي رمزاً للشباب المصري في مجال الرياضة. القضية الحالية، والتي تتعلق بمحاولة الحصول على مؤهل أكاديمي في مجال السياحة، غير مرتبطة بشكل مباشر بمسيرته الرياضية. قطاع السياحة في مصر يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية، ويساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للمواطنين. هذه القضية تثير تساؤلات حول سلوكيات بعض الرياضيين ومدى التزامهم بالقوانين واللوائح. في سياق آخر، يسعى نجم ليفربول محمد صلاح إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم المرتقبة أمام إيفرتون على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. في سياق أخر، عاد النادي الأهلي إلى سكة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة





