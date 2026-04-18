إحاطة تيتيه لمجلس الأمن: مقاربات جديدة لحلحلة الأزمة الليبية؟

تترقب الأوساط السياسية والدولية إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، لمعرفة ما إذا كانت ستقدم مقاربات جديدة لحلحلة الأزمة الليبية، خاصة في ظل تعثر التوافق على القوانين الانتخابية وتشكيل مفوضية مستقلة.

تتجه الأنظار بكثافة نحو إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا ، هانا تيتيه ، المقرر تقديمها أمام مجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من أبريل الجاري.

يترقب الشارع السياسي والمجتمع الدولي عن كثب ما يمكن أن تحمله هذه الإحاطة من مقاربات جديدة قد تساهم في حلحلة الأزمة الليبية المتجذرة، خاصة وأن الجهود المبذولة لم تسفر عن تقدم ملموس منذ الإحاطة الأخيرة في فبراير الماضي.

يأتي هذا الترقب في ظل تعثر التوافق بين مجلسي النواب و«المجلس الأعلى للدولة» الليبيين حول القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، وكذلك حول إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات لضمان نزاهتها واستقلاليتها.

في الإحاطة السابقة، لم تخفِ تيتيه خيبة أملها من فشل المجلسين في إنجاز الخطوتين الأساسيتين من «خريطة الطريق» الأممية، وهما وضع الإطار القانوني للانتخابات وتشكيل إدارة جديدة للمفوضية.

هذه الإخفاقات دفعت البعثة الأممية إلى التفكير في مقاربات بديلة، كان أبرزها طرح فكرة تشكيل مجموعة سياسية مصغرة تتولى معالجة المهام العالقة.

تهدف هذه المقاربة إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة، مع إمكانية توسيع هذه المجموعة لاحقًا إذا ما تعثر التوافق الأولي.

تستند «خريطة الطريق» التي عرضتها تيتيه في أغسطس الماضي إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية: أولاً، إقرار إطار قانوني شامل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع تعزيز استقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ثانيًا، توحيد المؤسسات الليبية من خلال سلطة تنفيذية واحدة. ثالثًا، مواصلة حوار منظم لمعالجة القضايا الحيوية مثل الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية.

في ظل هذه المعطيات، بدأت تتسرب معلومات حول سيناريوهات محتملة قد تطرحها تيتيه. رجّح فهمي التواتي، عضو مجلس النواب الليبي، أن تتجه البعثة نحو «حلول بديلة» تتمثل في تشكيل لجان مصغرة أو موسعة، بدلاً من الاعتماد على التوافق المباشر بين المجلسين.

السيناريو الأول الذي أشار إليه التواتي يتمثل في لجنة «4+4»، تضم ممثلين عن الطرفين في شرق وغرب ليبيا، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل مفوضية الانتخابات. ورغم أن هذا المسار قد يكون أسرع، إلا أن التواتي أبدى تحفظات حول مدى تمثيل أعضائه للأطراف الفعلية المتصارعة.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في لجنة موسعة أو «تأسيسية» تضم طيفاً أوسع من القوى السياسية والاجتماعية، على غرار ما حدث في اتفاقات سابقة مثل الصخيرات وجنيف. يرى التواتي أن هذا الخيار قد يكون أكثر عرضة للتجاذبات السياسية وصعوبة ضمان شفافيته الكاملة.

من جانب آخر، يدفع التواتي نحو مقاربة ثالثة ترتكز على تفعيل مخرجات لجنة «6+6» وتجاوز شرط التوافق الكامل بين المجلسين، معتبراً أن ذلك قد يحقق جزءاً كبيراً من أهداف العملية السياسية ويمهد لتوحيد السلطة التنفيذية لاحقاً، مستشهداً بنجاح مقاربة مشابهة في ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي.

من جهته، يميل العديد من المراقبين، بمن فيهم المحلل السياسي حسام فنيش، إلى أن تيتيه قد تسعى لتمرير السيناريو الأول، أي تشكيل لجنة مصغرة ذات تمثيل محدود لكنه نوعي. قد تضم هذه اللجنة عضوين من مجلس النواب، وعضوين من المجلس الأعلى للدولة، وعضوين من اللجنة الاستشارية السابقة للبعثة، بالإضافة إلى ممثلين عن طرفي الصراع التنفيذي، وهم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

يهدف هذا التمثيل إلى إشراك مراكز التأثير الفعلية في المشهد السياسي والأمني. ووفقاً لفنيش، يعكس هذا التوجه تحولاً نحو «دوائر تفاوض ضيقة» أكثر فعالية، ولكنه يحمل مخاطر تتعلق بشرعية هذه اللجنة واحتمال اعتبارها التفافاً على المؤسسات القائمة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الانقسام.

تزداد التكهنات حول السيناريوهات الأممية البديلة مع صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن، والذي أقرّ باستمرار الجمود السياسي في ليبيا. واعتبر غوتيريش أن النهج البديل الذي طرحته تيتيه في فبراير هو «الأكثر قابلية للتطبيق» لتحقيق تقدم فعلي.

من ناحيته، رجّح أبو القاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن تطرح المبعوثة الأممية مسارات تتجاوز المجلسين، في ظل ما وصفه بـ«غياب إرادة التغيير» لديهما. وأشار إلى أن التجارب السابقة منذ عام 2014 أظهرت أن أي تسوية لم تتحقق دون تدخل أممي، ولم يستبعد قزيط تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي كمدخل لإطلاق مسار حوار جديد يضم أطرافاً أوسع. يعكس هذا الطرح قناعة متزايدة لدى قطاعات من النخب الليبية بعدم وجود خيار سوى إعادة صياغة العملية السياسية خارج الأطر التقليدية، بعد سنوات من التعثر والتجاذبات بين المؤسسات القائمة.

في سياق متصل، لا يستبعد الدبلوماسي الليبي محمد شعبان المرداس أن تتبنى تيتيه مقاربة أقرب إلى طرح أميركي تم تداوله مؤخراً. يقضي هذا المقترح، المنسوب إلى مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، مسعد بولس، بتولي صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني، رئاسة «المجلس الرئاسي» الجديد، مع بقاء الدبيبة رئيساً لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

وقد أثار هذا المقترح جدلاً واسعاً. أوضح المرداس أن هذا التوجه قد يندرج ضمن محاولة البعثة الأممية لإعادة تموضعها داخل المسار الدولي الأوسع، من خلال الانخراط في مبادرات يُعتقد أنها تحظى بدعم من دوائر القرار في واشنطن. قد يفتح هذا السيناريو المجال أمام صياغة إطار سياسي بديل يتجاوز جزئياً الأجسام التشريعية الحالية، أو يعيد تعريف دورها ضمن عملية أكثر شمولاً بقيادة أطراف دولية بالتنسيق مع البعثة الأممية.

تأتي إحاطة تيتيه المرتقبة في وقت تبدو فيه الخيارات التقليدية قد استُنفدت، مما يضع البعثة أمام اختبار حقيقي، إما الدفع نحو مسارات بديلة أكثر جرأة، أو البقاء ضمن دائرة الجمود التي طبعت المشهد السياسي الليبي لسنوات





