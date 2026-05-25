إجماع ممثلي المنظمات الإغاثية على كارثة الوضع الإنساني في قطاع غزة

مؤتمر صحفي في نيويورك نظمته نقابة الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، حضره ممثلو ثلاث منظمات إغاثية دولية، إلى جانب جراحة أمريكية عادت مؤخرا من قطاع، ناقش الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد ستة أشهر من اعتماد قرار مجلس الأمن 2803 لعام 2025. تحدثوا عن الفجوة بين التعهدات الدولية والمساعدات الإنسانية التي يتم تنفيذها فعليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار الحرب وعدم الالتزام بتعهدات إسرائيلية. كما تحدثوا عن تدهور الأوضاع الصحية والبيئية والاقتصادية في القطاع، وضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها الإنسانية.

بدعوة من نقابة الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، عقد ممثلون عن ثلاث منظمات إغاثية دولية، إلى جانب جراحة أمريكية عادت مؤخرا من قطاع، مؤتمرا صحفيا في نيويورك، تزامنا مع جلسة لمجلس الأمن ناقشت تقرير "مجلس السلام" بعد ستة أشهر من اعتماد القرار 2803 لعام 2025، الذي تبنى خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشارك في المؤتمر كل من المديرة التنفيذية لمنظمة "إنقاذ الطفولة" يانتو سوريبتو، والمديرة التنفيذية لمنظمة "أوكسفام أمريكا" آبي ماكسمان، ورئيس منظمة "اللاجئون الدوليون" جيريمي كونانديك، إضافة إلى الجراحة الأمريكية المتخصصة في جراحة ما بعد الصدمات تيريسا سولدنر، التي عملت مؤخرا داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وأكد المشاركون أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال "كارثيًا"، مشيرين إلى فجوة واسعة بين التعهدات الدولية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وما يجري تنفيذه فعليا على الأرض.

وقال يانتو سوريبتو، رئيسة منظمة "إنقاذ الطفولة": "استمعت خلال جلسة مجلس الأمن إلى إحاطة المنسق السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، التي تحدث فيها عن تحسن نسبي في الوضع المعيشي وتراجع خطر المجاعة، لكنها شددت على أن هذا لا يعكس حقيقة الواقع الإنساني.





