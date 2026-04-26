إجلاء الرئيس ترامب ونائبه من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إثر سماع إطلاق نار

تم إجلاء الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد سماع دوي إطلاق نار في فندق واشنطن هيلتون. تم القبض على المشتبه به، والرئيس ترامب يميل إلى الاعتقاد بأنه تصرف بمفرده.

شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق واشنطن هيلتون، مساء أمس، حادثًا أمن يًا خطيرًا أدى إلى إجلاء الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس على عجل.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، فقد سُمع دوي إطلاق نار في محيط القاعة، مما استدعى تدخلًا فوريًا من قوات الأمن والخدمة السرية. وقد أكدت شبكة سي بي أس أن الرئيس ترامب وكبار الشخصيات المرافقين له قد تم إخراجهم بسرعة من الحفل، في إجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم. وذكرت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن مصدر موثوق، أن مسلحًا قد تم القبض عليه في بهو الفندق، أثناء تواجده في حفل العشاء.

وعقب الحادث مباشرة، أدلى الرئيس ترامب بتصريحات مقتضبة، أكد فيها القبض على مطلق النار، معربًا عن ثقته في قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التعامل مع الموقف. وأشار إلى أنه أوصى باستمرار حفل العشاء، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيلتزم بتوجيهات قوات الأمن التي ستقوم بتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت ممكن.

ووصف الرئيس ترامب الأمسية بأنها كانت مليئة بالأحداث، وأشاد بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى، مثنيًا على جهودهم المتميزة في تأمين الحفل والتعامل مع التهديد. وفي سياق متصل، كشفت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصدر داخل جهاز الأمن الرئاسي، أن الأخير لا يرغب في عودة الرئيس ترامب إلى المشاركة في الحفل، على الرغم من رغبته في ذلك، وذلك حرصًا على سلامته.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب قد غادر بالفعل فندق واشنطن هيلتون، حيث كان يقام الحفل. وفي تطور لاحق، صرح الرئيس ترامب بأنه يميل إلى تأييد الفرضية الأمنية التي تشير إلى أن المسلح كان يتصرف بمفرده، وأنه لم يكن مدعومًا من أي جهة أخرى. وأضاف أن المهاجم قام بهذا العمل بمفرده، ولم يكن هناك أي مؤشرات على وجود شبكة أو تنظيم يقف وراءه. هذا التصريح يهدف إلى تهدئة المخاوف التي أثيرت حول احتمال وجود دوافع سياسية أو إرهابية للحادث.

وتأتي هذه الأحداث في ظل أجواء سياسية مشحونة في الولايات المتحدة، حيث يشهد البلاد حالة من الاستقطاب الحاد، وتزايد التوترات بين مختلف الأطراف. وقد أثار الحادث الأمني في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض تساؤلات حول مستوى الأمن المحيط بالرئيس ترامب وكبار المسؤولين الحكوميين، وضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية حياتهم. ومن المتوقع أن تقوم السلطات الأمريكية بإجراء تحقيق شامل في الحادث، لتحديد ملابساته ودوافعه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره في المستقبل.

كما من المرجح أن يتم مراجعة وتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة في الفعاليات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الحماية والأمان





