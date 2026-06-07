فرضت الخدمة السرية الأمريكية إجراءات أمنية استثنائية في محيط ملعب ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك، بما في ذلك إغلاق الطرق ومنع حمل الحقائب، استعداداً للحضور المرتقب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمشاهدة المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز.

تستضيف مدينة نيويورك مساء الاثنين المواجهة الثالثة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بين فريقي نيويورك نيكس و سان أنطونيو سبيرز ، في ليلة ينتظرها عشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم، خاصة مع حضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمدرجات.

يلتقي الفريقان في ملعب ماديسون سكوير غاردن الشهير، حيث يتقدم نيكس بنتيجة 2-0 في السلسلة التي تُلعب على أفضل من سبع مباريات، بعد فوزين حققهما خارج أرضه، مما وضعه على بعد فوز واحد من أول لقب له منذ عام 1973. هذه السلسلة، التي تشهد حضور ترامب للمرة الأولى في حدث رياضي كبير منذ رئاسته، جذبت اهتماماً إعلامياً هائلاً، خاصة مع تجاوز أسعار التذاكر حاجز التسعة آلاف دولار على منصات إعادة البيع، حيث يعد الحضور حدثاً استثنائياً في أجواء ملعب يعتبر الأكثر شهرة عالمياً، ويقع فوق إحدى أكثر محطات مترو الأنفاق ازدحاماً في أمريكا.

وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية عن فرض إجراءات أمنية استثنائية، تشمل إغلاقاً صارماً للشوارع المحيطة بالملعب، ومنعاً كاملاً لحمل الحقائب، وفتيات تفتيش مشابهة لتلك المعمول بها في المطارات، وحثت المشجعين على الوصول قبل ساعتين على الأقل من موعد المباراة لتجنب أي تأخير. وقد تسببت إجراءات أمنية مشابهة مرتبطة بحضور ترامب في أحداث سابقة، مثل بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في تأخير دخول الآلاف من المشجعين وفواتهم بداية المباراة النهائية، مما دفعersey بالتحذير من تكرار تلك السيناريوهات.

من ناحية رياضية، يبحث نيكس عن استعادة أمجاده الغابرة منذ أكثر من نصف قرن، بينما يسعى سبيرز، بقيادة نجمه الفرنسي الشاب فيكتور وembapiano، إلى تقليص الفارق والعودة إلى المباريات، رغم المستوى المتواضع الذي قدمه وembapiano في المباراتين الأولى والثانية مقارنة بتوقعات البطولة. وأظهرت تقارير أن الأساطير الرياضية، مثل اللاعب السابق إليوت غولد، رافقوا ترامب في المناسبات الرياضية خلال فترة رئاسته، بما في ذلك مباراة لكرة السلة في عام 1991، مما يعكس العلاقة الطويلة بين ترامب والعالم الرياضي.

وبهذا الصدد، استغل ترامب الأضواء الرياضية في ولايته السابقة، حيث كان أول رئيس يحضر مباراة السوبر بول، بالإضافة إلى حضور فعاليات رياضية أخرى مثل كأس رايدر للجولف ونهائي كأس العالم للأندية. في المقابل، حث عمدة نيويورك إريك آدامز، الذي يعتبر نفسه مشجعاً قديماً لنيكس، المشجعين على الاحتفال بمسؤولية، مؤكداً أن المدينة تقدر الحماس لكنها لن تتسامح مع أي عنف أو اعتداء على ضباط الشرطة، بعد أن شهدت المباراة الثانية خارج الميدان تجمع نحو 6500 مشجع في مناطق المشاهدة الجماعية، في دليل على الشغف الكبير الذي أثارته مشاركة الفريق في النهائي لأول مرة منذ 1999.

يشار إلى أن ملعب ماديسون سكوير غاردين، المعروف بلقب "أشهر صالة في العالم"، يستعد لاستضافة这个事件 بعد أن كان قد استضاف مباريات تاريخية في مختلف الرياضات، بينما يبقى التركيز الآن على الأضواء الرياضية المحلية التي قد تطغى على فعاليات كأس العالم لكرة القدم المقبلة في الولايات المتحدة، خاصة مع استعداد ملعب ميتلايف القريب لاستضافة ثماني مباريات من البطولة العالمية





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