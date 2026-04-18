إثيوبيا: ضربة أمنية استباقية قبل الانتخابات تثير تساؤلات حول استقرار البلاد

أعلنت السلطات الإثيوبية عن إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف زعزعة الاستقرار وعرقلة الانتخابات العامة، واعتقال 138 مشتبهاً بهم. العملية الأمنية، التي قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، تأتي في ظل استعدادات البلاد لإجراء انتخابات عامة مطلع يونيو، وتثير تساؤلات حول التوازن بين الإجراءات الأمنية والحريات السياسية.

في الدول التي تختبر توازنها على حافة الاستحقاقات الكبرى، لا تُدار المعركة فقط في صناديق الاقتراع، بل في الظل أيضاً؛ حيث تتقاطع الحسابات ال أمن ية مع رهانات الشرعية. هكذا بدت الصورة في إثيوبيا ، وهي تدخل العدّ التنازلي ل انتخابات ها العامة، وسط عملية أمن ية تحمل رسائل تتجاوز بعدها الميداني.

أعلنت السلطات، السبت، تنفيذ ضربة استباقية واسعة أسفرت عن توقيف 138 مشتبهاً بهم، بتهم الارتباط بجماعات إرهابية ومتطرفة، في سياق مخططات قالت إنها استهدفت زعزعة الاستقرار وعرقلة الانتخابات المقررة مطلع يونيو.

العملية، التي قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، نُفذت بتنسيق مركّب بين الأجهزة الفيدرالية والإقليمية، وشملت نطاقاً جغرافياً متعدد البؤر.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن الشبكات الموقوفة كانت تعمل على تشكيل خلايا مرتبطة بجماعات مسلحة، وتوفير دعم لوجستي واستخباراتي لها، مع التخطيط لتنفيذ هجمات داخل مراكز حضرية حساسة، من بينها العاصمة أديس أبابا.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأنشطة لم تكن معزولة، بل جاءت ضمن مقاربة منظمة تستهدف تقويض الاستقرار الداخلي وإعادة إنتاج التوترات العرقية والدينية، بالتوازي مع تعطيل العملية الانتخابية في مناطق محددة.

البيان الأمني رسم ملامح شبكة معقدة من الأدوار؛ من التحريض والتعبئة، إلى التمويل والتسليح، مروراً بتأمين معدات عسكرية وأجهزة اتصال، وصولاً إلى التنسيق الميداني.

كما كشف عن ارتباطات خارجية، حيث تلقى بعض الموقوفين تدريبات عبر قنوات مرتبطة بتنظيمات مثل حركة الشباب وتنظيم داعش، في مؤشر على تداخل المحلي بالإقليمي في التهديدات الأمنية.

الأبعاد الاقتصادية لم تكن بعيدة عن المشهد؛ إذ أظهرت التحقيقات تورط عناصر من الشبكة في تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بالبشر، ما انعكس على سلاسل الإمداد وأدى إلى اضطرابات في توفر بعض السلع الأساسية، وهو ما يضيف طبقة ضغط إضافية على بيئة انتخابية حساسة.

وخلال العملية، أعلنت السلطات ضبط ترسانة متنوعة شملت أسلحة وذخائر وقنابل، إلى جانب عملات أجنبية ومواد مهربة كانت في طريقها إلى تلك الشبكات.

وقد وُضع جميع الموقوفين تحت المسار القانوني، ضمن تنسيق بين الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الإقليمية.

سياسياً، تحمل هذه العملية رسائل مزدوجة: في الداخل، تأكيد على جاهزية الدولة لاحتواء التهديدات وضمان حد أدنى من الاستقرار قبيل الاستحقاق الانتخابي؛ وفي الخارج، إشارة إلى أن أديس أبابا تمضي في إدارة ملفها الأمني ضمن مقاربة استباقية.

وقد شدد الجهاز الأمني على استمرار عملياته الاستخباراتية، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

في موازاة ذلك، أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تسجيل أكثر من 46.7 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات العامة السابعة المقررة في الأول من يونيو، في رقم يعكس حجم الرهان على هذا الاستحقاق، وتعقيداته في آن واحد.

بين ضرورات الأمن واستحقاقات السياسة، تبدو إثيوبيا أمام اختبار دقيق: تأمين العملية الانتخابية دون أن تتحول المقاربة الأمنية إلى عبء على مناخها، وهي معادلة لطالما شكّلت التحدي الأصعب في الدول التي تعبر مراحل إعادة التوازن.

إن الأزمة الراهنة في إثيوبيا تتجاوز مجرد التنافس السياسي التقليدي، لتغوص في أعماق التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة.

فالعمليات الأمنية الأخيرة، رغم ما تحمله من مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لا تخلو من تساؤلات حول مدى تأثيرها على الحريات العامة والمناخ السياسي العام.

إن إثيوبيا، كغيرها من الدول الإفريقية التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية هامة، تواجه مهمة شاقة تتمثل في تحقيق التوازن الدقيق بين ضرورة فرض الأمن والنظام، والحفاظ على المساحة المتاحة للحياة السياسية والتعبير الحر.

إن نجاح العملية الانتخابية، الذي يمثل أولوية قصوى، مرهون بمدى قدرة الحكومة على توفير بيئة آمنة ونزيهة، تتيح للمواطنين ممارسة حقهم في الاختيار بحرية ودون خوف.

وفي ظل تزايد التهديدات الأمنية، سواء كانت داخلية أو إقليمية، يصبح التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وكذلك بين الحكومة والمواطنين، عنصراً حاسماً لضمان استقرار البلاد.

إن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والمجتمع المدني في توعية المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، لا يمكن إغفاله.

فالمرحلة المقبلة تتطلب رؤية شاملة ومتكاملة، تأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي قد تؤثر على مسار إثيوبيا السياسي والاقتصادي، وتسعى إلى بناء مستقبل مستقر ومزدهر للجميع.

وتشير التقارير إلى أن العديد من هذه الشبكات الإجرامية والمتطرفة كانت تعمل على زعزعة استقرار مناطق معينة، وخاصة تلك التي تشهد توترات عرقية أو دينية، مما يعكس مدى تعقيد المشهد الأمني في إثيوبيا.

إن الربط بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة، مثل تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، يؤكد على الحاجة إلى مقاربة شاملة لمواجهة هذه التهديدات، لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أيضاً.

فمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والبطالة والتهميش، وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية العادلة لجميع المواطنين، يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من جاذبية التنظيمات المتطرفة للجماعات الشابة.

إن التحقيقات الجارية، والتي كشفت عن ارتباطات خارجية مع تنظيمات إرهابية دولية، تسلط الضوء على الأبعاد الإقليمية والدولية للتهديدات التي تواجهها إثيوبيا، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

إن مستقبل إثيوبيا يعتمد على قدرتها على تجاوز هذه التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع يتمتع بالعدالة والمساواة لجميع مواطنيه





