إثراء يحتفي باليوم الوطني الـ95 بأكثر من 40 فعالية ثقافية وتراثية

يعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن إطلاق سلسلة فعاليات ثقافية وتراثية شاملة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، تتضمن معارض فنية، عروضًا موسيقية، تجارب تفاعلية وورش عمل متنوعة، وذلك بهدف الاحتفاء بالهوية السعودية وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ( إثراء )، وهو مبادرة من أرامكو السعودية ، أكثر من 40 فعالية ثقافية و تراث ية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر 2025. تهدف هذه الفعاليات إلى دمج الفنون وال تراث بالإبداع والفرح، للتعبير عن الهوية السعودية الأصيلة، وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

تتضمن الفعاليات على مدار ستة أيام عروضًا متنوعة تسلط الضوء على التنوع الثقافي للمملكة العربية السعودية وكرم أهلها، من جميع أنحاء البلاد، سواء من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب. سيتم تقديم هذه التجارب الثقافية من خلال معارض فنية، عروض مسرحية وموسيقية، والتي تحكي قصصًا متجددة وتحتفي بالهوية السعودية العريقة. هذه الفعاليات تعكس التزام إثراء بتعزيز الوعي بالثقافة والتراث السعودي، وتقديم تجارب تفاعلية وممتعة للزوار من جميع الأعمار. ويهدف المركز إلى أن يكون منصة ديناميكية للتعبير عن الثقافة والإبداع، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وتعميق الفخر بالوطن. كما سيشارك مركز إثراء زواره الاحتفال من خلال 'معرض سيفين ونخلة'، الذي يوثق بصرياً أحد أهم الرموز الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيقام معرض 'من البن إلى الفنجان'، والذي يقدم رحلة حسية تستعرض العلاقة الوثيقة بين الضيافة والأصالة، ويسلط الضوء على التنوع الكبير في أنواع القهوة السعودية المختلفة في جميع مناطق المملكة. وسيشهد الجمهور تجربة تفاعلية بعنوان 'لنغنّ للوطن'، حيث سيتمكن المشاركون من أداء الأغاني الوطنية الخالدة، مما يخلق جوًا من الحماس والوطنية. سيخوض الزوار تجربة 'روح المستقبل'، وهي محطة تفاعلية مبتكرة تتيح لهم تصور أحلامهم عبر رسائل وصور تصلهم في عام 2030، مما يعزز التفكير الإبداعي وروح المبادرة. وفي قلب ساحة إثراء، سيعرض 'حكاية الألحان' الموسيقي، الذي يجمع بين عزف العود وإيقاعات السمسمية، ويتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور. تكتمل أجواء الاحتفال في حدائق إثراء، حيث يمتزج الضوء بالموسيقى، ويترافق مع عروض الألعاب النارية في جو عائلي ووطني مبهج. كما سيوفر 'متحف الطفل' رحلة تعليمية تبرز أمجاد الماضي وتفتح آفاق المستقبل، إلى جانب ورش عمل فنية وحرفية متنوعة مثل 'ورشة اللافندر'، وتجارب تعليمية تفاعلية أخرى مثل 'بريد المجد'، 'الفن يُحكى سعوديًا' و'محاكاة سباق الهجن'. تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) هو وجهة ثقافية وإبداعية متعددة الأبعاد، افتتح في عام 2018 في مدينة الظهران. يضم المركز مكتبة، مسرحًا، متحفًا، سينما، قاعة كبرى، معرضًا للطاقة، متحفًا للطفل، وبرج إثراء. وهو بذلك يعتبر بيئة متكاملة لتنمية الفكر والإبداع، وتعزيز التبادل المعرفي، وتقديم تجارب ثقافية وترفيهية غنية لجميع أفراد المجتمع





