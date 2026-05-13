إثارة لا تنتهي في الدوري السعودي: تعادل دراماتيكي بين النصر والهلال يشعل صراع اللقب ومعركة البقاء تزداد تعقيداً

تعادل مثير بين النصر والهلال في الجولة 32 يؤجل تتويج العالمي باللقب حتى الجولات الأخيرة، وفي سياق آخر تدخل صراعات البقاء في دوري روشن مرحلة الحسم بين الخلود وضمك والرياض.

شهد ملعب الأول بارك مواجهة دراماتيكية حبست أنفاس عشاق كرة القدم السعودية، حيث انتهى اللقاء بين النصر و الهلال بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، في مباراة لم تكن مجرد صراع على ثلاث نقاط، بل كانت معركة حقيقية لتحديد ملامح بطل الدوري السعودي للمحترفين.

لقد كانت المباراة تسير في اتجاه تتويج النصر باللقب رسمياً قبل جولتين من النهاية، إلا أن القدر كان يخبئ سيناريو صادماً في الثواني الأخيرة. فقد كان الفريق العالمي على بعد 15 ثانية فقط من إعلان نفسه بطلاً، ولكن خطأً فادحاً من الحارس البرازيلي بينتو، الذي ارتبك في التعامل مع كرة من رمية جانبية، تسبب في تسجيل هدف عكسي سكن الشباك في لحظة خاطفة، ليتحول صخب الفرح في المدرجات الصفراء إلى صمت مطبق وصدمة مدوية، مما أعاد آمال الهلاليين في المنافسة وجعل سباق الدوري يستمر حتى الجولة الأخيرة في إثارة غير مسبوقة.

من الناحية الفنية والتكتيكية، بدأت المباراة بسيطرة واضحة لنادي الهلال الذي سعى لتسجيل هدف مبكر لفرض سيطرته، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة أضاع العديد من الفرص المحققة. وفي المقابل، ظهر النصر في حالة من الهدوء الهجومي في البداية، ولكن بعد استراحة شرب المياه عند الدقيقة 30، تحول أداء الفريق إلى الهجوم المكثف، مما مكنه من تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ومع دخول الشوط الثاني، كان المنطق الكروي يفرض على الهلال الهجوم بكل قوته لتدارك الموقف، لكن تحفظ المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي كان واضحاً، حيث تأخر في إجراء التبديلات الضرورية رغم تراجع مستوى بعض الركائز الأساسية مثل سالم الدوسري وبنزيمة، والذين استمروا في الملعب حتى الدقيقة 70. هذا التردد في تغيير الرسم التكتيكي أدى إلى تشتت ذهني وسوء في بناء الهجمات، حيث اتسعت المسافات بين خط الوسط والهجوم، وبات لاعبو الزعيم مترددين في نقل الكرة تحت ضغط نصراوي شرس، لولا تلك الهفوة القاتلة في الدقائق الأخيرة التي أنقذت الهلال من خسارة كانت تعني فقدان اللقب رسمياً.

وبعيداً عن صراع القمة، تشتعل في الوقت ذاته معركة شرسة في قاع جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يدخل صراع البقاء منعطفاً حاسماً ومصيرياً مع اقتراب صافرة النهاية. يجد نادي الخلود نفسه في موقف صعب للغاية، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط في مباراتيه المتبقيتين لضمان البقاء في دوري الأضواء والابتعاد عن دوامة الحسابات المعقدة.

وفي حال تعثر الخلود وخسارته لمبارياته المتبقية مع تحقيق ضمك والرياض للفوز، ستتساوى الفرق الثلاثة برصيد 32 نقطة، وهنا يتم تفعيل لائحة كسر التعادل عبر نتائج المواجهات المباشرة. وفي هذا السيناريو المظلم للخلود، يتصدر الرياض برصيد 7 نقاط من مواجهاته مع الثنائي الآخر، يليه ضمك بـ 5 نقاط، بينما يتذيل الخلود القائمة بـ 4 نقاط فقط، مما يعني هبوطه رسمياً إلى الدرجة الأولى.

هذه التعقيدات الحسابية تزيد من الضغوط النفسية على اللاعبين والأجهزة الفنية في هذه الأندية، مما يجعل الجولات المتبقية بمثابة نهائيات حقيقية تحدد مصير هذه الفرق في الموسم الكروي الحالي





