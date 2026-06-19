إبراهيموفيتش يواجه انتقادات حادة كمحلل في المونديال وسباق الحذاء الذهبي يشتعل

يتعرض زلاتان إبراهيموفيتش لانتقادات واسعة بسبب أدائه كمحلل رياضي في مونديال 2026، في وقت يواصل فيه ميسي وديفيد المنافسة على لقب الهداف.

يواجه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش موجة من الانتقادات الحادة بعد ظهوره كمحلل رياضي خلال تغطية مونديال 2026 ، وذلك بعد أن كان قد تولى مهامه الجديدة كمسؤول رياضي في نادي ميلان الإيطالي.

ورغم أن إبراهيموفيتش معروف بشخصيته القوية وإنجازاته الكبيرة كلاعب، إلا أن أداءه في الاستوديو التحليلي أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين والنقاد على حد سواء. فقد تركزت الانتقادات على افتقاره إلى العمق التحليلي وعدم تقديمه معلومات ثرية عن المنتخبات واللاعبين المشاركين في البطولة، وهو ما جعل بعض المشاهدين يعتبرون أن وجوده لا يضيف قيمة حقيقية للبرنامج.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن إبراهيموفيتش بدا غير ملم ببعض التفاصيل الأساسية المتعلقة بالفرق والمدربين، ومن أبرزها حواره حول مدرب منتخب كندا جيسي مارش، حيث لم يظهر معرفة كافية بخلفيته التدريبية ومسيرته الكروية. وفي المقابل، حظي زميله في الاستوديو أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري بإشادات واسعة من الجماهير والنقاد، إذ وصفت تحليلاته بأنها دقيقة ومفيدة وتقدم قيمة تحليلية واضحة للمشاهدين.

هذا التباين في الأداء بين اللاعبين السابقين أثار تساؤلات حول مدى جاهزية إبراهيموفيتش لهذا الدور الجديد، خاصة أنه لا يزال في بداية مسيرته الإعلامية. تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس بالنسبة لإبراهيموفيتش، الذي يواجه أيضاً تساؤلات من جماهير ميلان حول دوره الفعلي كن مستشار رياضي للنادي خلال فترة إعادة البناء. فالنادي الإيطالي يعيش مرحلة انتقالية بعد تغييرات في الإدارة والجهاز الفني، ويأمل المشجعون أن يساهم إبراهيموفيتش بخبرته الكبيرة في تعزيز صفوف الفريق وتعويض التراجع الذي شهدته النتائج في المواسم الأخيرة.

لكن البعض يشكك في مدى تأثير اللاعب السابق على القرارات الرياضية الكبرى، خاصة مع وجود إدارة تنفيذية قوية في النادي. على صعيد آخر، اشتعل سباق الحذاء الذهبي في مونديال 2026 مبكراً، حيث يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الكندي جوناثان ديفيد ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهما بعد الجولة الأولى من دور المجموعات. ويواصل ميسي تقديم مستويات مبهرة مع منتخب بلاده، بينما يبرز ديفيد كأحد أبرز المواهب الشابة في البطولة.

ومن المتوقع أن يشتد التنافس على جائزة الهداف في الأدوار المقبلة، خاصة مع وجود أسماء أخرى مثل كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند اللذين سجلا هدفين حتى الآن. وتتواصل منافسات المونديال بوتيرة متصاعدة مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث شهدت الأيام الأخيرة نتائج لافتة أسهمت في تعقيد حسابات التأهل لدى بعض المنتخبات. وتشهد البطولة مفاجآت متتالية، حيث خرجت بعض المنتخبات المرشحة من سباق التتويج مبكراً، بينما تألق منتخبات أقل حظاً وقدمت أداءً مميزاً.

كل هذه العوامل تجعل من مونديال 2026 واحداً من أكثر النسخ إثارة وتشويقاً حتى الآن، وسط ترقب عالمي لمشاهدة من سيرفع الكأس في النهاية





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إبراهيموفيتش مونديال 2026 تحليل رياضي الحذاء الذهبي ميسي

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