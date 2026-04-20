إبراهيما كوناتي يقترب من تجديد عقده مع ليفربول وسط تحديات موسم صعب

اقترب المدافع إبراهيما كوناتي من تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكداً رغبته في البقاء رغم الصعوبات التي واجهها الفريق هذا الموسم، بما في ذلك التحديات الشخصية والإخفاقات في المسابقات القارية والمحلية.

في ظل التكهنات الكبيرة التي أحاطت بمستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي داخل أروقة نادي ليفربول ، كشفت التطورات الأخيرة أن اللاعب بات قريباً جداً من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، منهياً بذلك حالة الجدل التي ربطت اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل. لقد كانت الأشهر الأخيرة مليئة بالشائعات التي ألمحت إلى إمكانية رحيل اللاعب، لا سيما مع اقتراب نهاية عقده وتراجع مستواه الفني في بداية الموسم الحالي بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق جماهير الريدز.

ومع ذلك، عادت المياه إلى مجاريها بعد تصريحات اللاعب عقب الفوز المثير في ديربي ميرسيسايد على إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أكد اللاعب البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً أن المفاوضات مع إدارة النادي وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الرغبة المشتركة في الاستمرار هي العنوان الأبرز للمرحلة القادمة. لقد كانت الفترة المنصرمة مليئة بالتحديات الشخصية والمهنية لكوناتي، حيث اضطر للغياب عن صفوف الفريق في ثلاث مباريات متتالية بسبب وفاة والده، وهي فاجعة هزت كيان اللاعب، لكنه اختار العودة سريعاً لمساندة فريقه الذي يعاني من أزمة إصابات خانقة وتحديات كبيرة تحت قيادة المدرب الهولندي أرنه سلوت. إن هذا الموسم لم يكن سهلاً على ليفربول على الإطلاق، إذ خيمت حالة من الحزن على أروقة النادي بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة اللاعب ديوغو جوتا، بالإضافة إلى الخيبات المتتالية بخروج الفريق من كأس الرابطة على يد مانشستر سيتي، وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، مما وضع الفريق في موقف لا يحسد عليه فنياً وذهنياً. رغم كل هذه العثرات، أبدى كوناتي إصراراً كبيراً على ضرورة التركيز فيما تبقى من الموسم، مشدداً على أن الهدف الأسمى الآن هو ضمان التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما بات أقرب بعد توسيع الفارق إلى سبع نقاط عن ملاحقه تشيلسي بفضل هدف فيرجيل فان دايك في اللحظات الأخيرة من مباراة الديربي. إن التضحيات التي قدمها اللاعب خلال هذا العام الصعب لم تكن سهلة، لكنه يصر على استكمال المهمة بتركيز عالٍ لإنهاء الموسم بشكل إيجابي يرضي تطلعات الجماهير وإدارة النادي، قبل أن يبدأ التفكير بجدية في تفاصيل مستقبله وما ستحمله المرحلة المقبلة من تحديات جديدة داخل قلعة أنفيلد أو خارجها في حال تطور الأمور بشكل غير متوقع، مؤكداً أن الولاء للفريق يظل الأولوية القصوى في مسيرته الاحترافية الحالية





