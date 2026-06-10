أُوقف لاعب كرة سلة صيني لمدة ثلاث سنوات بسبب الكذب بشأن عمره والمنافسة تحت اسمين مختلفين. وتم الكشف عن أن لاعبين يشبهان هما الشخص نفسه، بعدما ظهرت صورهما في وسائل الإعلام المحلية.

أُوقف لاعب كرة سلة صيني لمدة ثلاث سنوات بسبب الكذب بشأن عمره والمنافسة تحت اسمين مختلفين. وتم الكشف عن أن لاعبين يشبهان هما الشخص نفسه، بعدما ظهرت صورهما في وسائل الإعلام المحلية.

وقال الاتحاد الصيني لكرة السلة إن التحقيق الذي أجرته السلطات المعنية أكد أن الرياضي تشانغ هانبو ولي ييز هما الشخص نفسه. وأضافت أن لاعباً يشبه لي، إلى حد كبير، سجل اسمه تشانغ هانبو، وهو أكبر منه بعامين، ليلعب في دوري تحت 17 عاماً في عام 2022. ومُنع لي وأربعة لاعبين آخرون من جميع مسابقات الاتحاد الصيني لكرة السلة حتى 9 يونيو 2029، وأُمر لي بتصحيح عمره المسجل وكل المعلومات المتعلقة به.

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وتحوم الشكوك حول مشاركة باي جون-هو في مباراة كوريا الجنوبية الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم ضد التشيك يوم الجمعة





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