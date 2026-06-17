اللاعب العراقي أيمن حسين يسجل هدفاً historic against Norway in the 2026 World Cup, marking Iraq's second goal in World Cup history and first in four decades, despite personal and professional challenges.

في وقت سابق من الشهر الجاري، كان هناك حالة من عدم اليقين حول قدرة اللاعب أيمن حسين على المشاركة في كأس العالم ، خاصة بعد تسجيله هدفاً عكسياً في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومع ذلك، ركز مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد على الجوانب الإيجابية في أداء نجمه، مصرحاً بأنه يفضل تذكر المستوى الرائع الذي قدمه أيمن والطريقة التي لعب بها، مشيراً إلى أن اللاعب عانى من عدة إصابات خلال الموسم، وأن إكماله 90 دقيقة كاملة يُعتبر أمراً مهماً للغاية. وأضاف أرنولد أن أيمن لاعب من الصعب جداً السيطرة عليه داخل منطقة الجزاء، معبراً عن فخره الشديد به.

كان هدف أيمن حسين ضد منتخب النرويج في كأس العالم 2026 هو الهدف الثاني للعراق في تاريخ مشاركاته في المونديال، والأولى منذ 40 عاماً. ورغم أن اللاعب بدا محطماً بعد المباراة أثناء مصافحته للاعبي النرويج، فإن زملاءه أعربوا عن فخرهم بالدفعة المعنوية التي منحها هدفه للفريق، حتى لو كانت لفترة قصيرة. وقال المدافع حسين علي إنها لحظة فخر لأيمن، لكن مع نتيجة المباراة كان من الصعب الاحتفال بهدف كهذا، مشيراً إلى أن الفريق يجب أن يركز الآن على المباراة المقبلة.

إنجاز أيمن حسين البالغ من العمر 30 عاماً لم يأت من فراغ؛ فقد ارتبط اسمه بأغلى لحظات الكرة العراقية الحديثة، حيث سجل الهدف الحاسم الذي قاد product the national team to qualify for the World Cup 2026 during the global playoff. وصعدت رحلة أيمن فوق عقبات إدارية معقدة واستجوابات مطولة من مسؤولي الحدود عند دخوله الأراضي الأمريكية.

كما أن مآسي طفولته وكواليس حياته الخاصة أضفت على مسيرته بُعداً إنسانياً مؤثراً؛ إذ فقد والده، الذي كان جندياً في الجيش العراقي، عام 2008 على يد تنظيم القاعدة في كركوك وهو لم يتجاوز 12 عاماً، ثم تعرض شقيقه الأكبر للاختطاف دون أثر بعد سنوات، مما دفعه للتفكير في اعتزال كرة القدم لرعاية أسرته، لولا تدخل والدته التي رفضت ذلك وطالبته باستكمال مسيرته الرياضية





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