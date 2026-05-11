أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا: حالة لامرأة تدهورت خلال الليل أثناء عودتها من سفينة "إم في هونديوس"

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد، لامرأة كانت ضمن ركاب السفينة الموبوءة "إم في هونديوس"، واتخاذ التدابير الوقائية المتبعة معها للسيطرة على الحالة وعدم تسجيل المزيد من الإصابات. وتفصيلًا، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست اليوم الاثنين تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد لامرأة كان قد تم إجلاؤها من سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس"، مشيرة إلى أن حالتها تدهورت خلال الليل. وأوضحت الجهات المعنية الفرنسية أن المرأة كانت من بين خمسة مسافرين فرنسيين تم إعادتهم أمس الأحد إلى باريس من السفينة "إم في هونديوس"، وظهرت عليها أعراض الإصابة خلال الرحلة أثناء عودتها إلى باريس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت وزارة الصحة الفرنسية تأكيدها اتخاذ تدابير أولية لعزل الأشخاص "المعرضين لخطر كبير" الذين تم إجلاؤهم من السفينة الموبوءة.

