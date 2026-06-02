أول امتحانات ثانوية أزهرية بغزة حضوريا منذ بدء الإبادة

انطلقت لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة امتحانات الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية حضوريا بإشراف الأزهر الشريف من مصر، حيث توجه مئات الطلبة لأداء الاختبارات وسط تحديات كبيرة من دمار ونزوح.

للمرة الأولى منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، التحق طلبة الثانوية العامة في المعاهد الأزهر ية، الثلاثاء، بامتحاناتهم النهائية حضوريا بإشراف كامل من مشيخة الأزهر الشريف في مصر.

وتوجه مئات الطلبة من مختلف مناطق القطاع إلى مقر المعاهد الأزهرية بمدينة غزة لأداء أول امتحان ضمن اختبارات تستمر لأسبوعين، بعد وصول الأسئلة إلكترونيا من مشيخة الأزهر في القاهرة، فيما ستُرسل أوراق الإجابات إلى مصر لتصحيحها واعتماد نتائجها. ويأتي ذلك بعد أكثر من عام من الحرب التي دمرت البنية التحتية وأدت إلى نزوح مئات الآلاف.

عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار قال للأناضول إن امتحانات الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم في المعاهد بقطاع غزة والضفة الغربية بعد وصول الأسئلة من مشيخة الأزهر. وأعرب النجار عن ارتياحه لانعقاد الامتحانات حضوريا بعد عدم انتظام الدراسة حضوريا خلال الشهور الماضية بعد سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025. وأوضح أن أوراق الإجابات سترسل إلى مشيخة الأزهر لتصحيحها، شاكرا المشيخة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على جهودهم.

وأشار إلى أن التحديات جمّة، منها إعادة تأهيل المقر الذي تعرض لأضرار، وصعوبات تنقل الطلبة من أماكن نزوحهم. وأضاف: ساهمت اللجنة المصرية العاملة في مجال الإغاثة بتوفير حافلات لنقل الطلبة. ونحو نصف الطلبة هم من النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه. وتابع: نعاني من عجز في الإمكانات والمقدرات لكننا نعمل بجد للتغلب على التحديات.

وشدد على أهمية انعقاد التدريس والامتحانات حضوريا كرسالة تحد وعزيمة. ودعا المجتمع الدولي لتقديم دعم وفتح المعابر وإدخال المساعدات. من جانبها، قالت الطالبة رنا عليان، النازحة من بيت لاهيا شمال القطاع، إن امتحان اليوم كان يسيرا لكن التحديات الحقيقية ترتبط بواقع الحياة اليومية. وأضافت: ننام ونصحو على أصوات القصف والقذائف وكأننا لا نعيش في هذا العالم، لكن رغم الألم والدمار اجتزنا هذه الظروف وها نحن نتقدم للامتحانات.

وقال الطالب حسام الدين صلاح إن الامتحان كان يسيرا لمن درس واجتهد، مشيرا إلى صعوبات النزوح والإقامة في الخيام. وشكر مشيخة الأزهر على رعايتها. وتأتي الامتحانات بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مبان في القطاع. ومنذ 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية خلّفت نحو 73 ألف قتيل و173 ألف جريح ودمار 90% من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد المساعدات وقصف يومي. وهذه الامتحانات تمثل بارقة أمل للطلبة في استئناف حياتهم التعليمية





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