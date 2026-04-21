أوليفيا رودريغو تتصدر قميص برشلونة في كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد

تستعد إدارة نادي برشلونة بالتعاون مع منصة سبوتيفاي لوضع صورة النجمة الأمريكية الشابة أوليفيا رودريغو على قميص الفريق خلال مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد، في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة التجارية والترويج للأعمال الفنية العالمية.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يستعد نادي برشلونة الإسباني لاستضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو المرتقبة يوم 10 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين النادي الكتالوني ومنصة سبوتيفاي العالمية للبث الموسيقي، كشفت تقارير صحفية موثوقة، أبرزها صحيفة موندو ديبورتيفو، أن قميص البارسا سيحمل في هذه الموقعة التاريخية صورة المغنية الأمريكية الشابة أوليفيا رودريغو، التي تعد حاليا واحدة من أبرز أيقونات الموسيقى الشبابية في العالم، وذلك في تقليد بات متبعا في المواسم الأخيرة لدمج عالم كرة القدم بصناعة الترفيه والموسيقى. تأتي هذه الخطوة لتكمل سلسلة من الظهورات الفنية المميزة على قميص النادي، حيث سبق أن تزين القميص بصور مشاهير عالميين مثل إد شيران ورولينج ستونز، وهو ما يمنح النادي ترويجا واسع النطاق في مختلف الأسواق العالمية، خاصة أن أوليفيا رودريغو تحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة تتقاطع بشكل كبير مع الفئة العمرية الشابة التي يستهدفها النادي ومنصات البث الرقمي. ومن الجدير بالذكر أن النجمة الأمريكية، البالغة من العمر 23 عاما، بدأت رحلتها نحو النجومية عبر منصة ديزني من خلال مسلسل هاي سكول ميوزيكال، وتستعد حاليا لإطلاق ألبومها الغنائي الثالث في شهر يونيو القادم، مما يجعل هذا التعاون فرصة مثالية للطرفين لتحقيق أهداف ترويجية متبادلة، حيث تشير المصادر داخل النادي إلى أن جلسات التصوير الخاصة بالقميص قد اكتملت بالفعل بمشاركة نجوم الفريق الأول. على صعيد آخر، يطمح فريق برشلونة إلى استغلال هذه الأجواء الاحتفالية لتقديم أداء قوي أمام الجماهير في ملعب كامب نو، لتعويض النتائج السابقة في المواجهات المباشرة ضد الميرنغي. ومن المتوقع أن تحضر أوليفيا رودريغو المباراة من المدرجات لمتابعة الحدث بشكل مباشر، في تقليد اعتاد عليه الفنانون الذين يضعون صورهم على قميص البلوغرانا، مثلما فعل مغني الراب ترافيس سكوت في الموسم الماضي. ولا تقتصر الإثارة في البيت الكتالوني على فريق الرجال فقط، حيث تشهد فرق النادي المختلفة، بما فيها فريق السيدات، تألقا لافتا في مختلف البطولات، وهو ما يعكس الحالة الإيجابية التي يعيشها النادي على كافة المستويات. إن هذا الدمج بين الرياضة والفن لا يعزز فقط من القيمة السوقية لنادي برشلونة، بل يرسخ مكانته كوجهة عالمية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، مما يجعل من الكلاسيكو القادم حدثا لا يقتصر على الصراع الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادا ثقافية وترفيهية تتابعها ملايين العيون حول العالم في مشهد بات ينتظره الملايين كل موسم





