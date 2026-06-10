أولى رحلات طيران الرياض تنطلق إلى لندن في إنجاز جديد للسعودية

أقلعت أول رحلة لطيران الرياض، الناقل الوطني الجديد، من الرياض إلى لندن، في إطار خطة طموحة لربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول 2030، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاعي الطيران والسياحة.

أقلعت، الأربعاء، أول رحلة لـ" طيران الرياض "، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن ، في حدث تاريخي يعكس تسارع خطوات المملكة نحو تطوير قطاع الطيران.

وأوضح موقع "فلايت رادار" المتخصص بالملاحة الجوية، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الرحلة الأولى من أسطول "طيران الرياض" الجديد انطلقت بالفعل وهي في طريقها إلى لندن، محملة بطموحات كبيرة لتعزيز مكانة الرياض كمركز طيران عالمي. ومساء الثلاثاء، أعلنت شركة "طيران الرياض"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر منصة "إكس"، اكتمال الاستعدادات لإطلاق أولى رحلاتها إلى لندن، مؤكدة جاهزية الفرق التشغيلية والفنية لبدء العمليات.

وقبل أيام، أعلنت الشركة تقديم موعد أول رحلة من 1 يوليو/تموز القادم إلى 10 يونيو/حزيران الجاري، مستفيدة من تسلم طائراتها الجديدة قبل الجدول الزمني المتوقع، وهو مؤشر واضح على تسارع جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات. كما جرى تدشين أولى طائرات أسطول "رياض إير" رسمياً، مع وصول طائرة من طراز "بوينغ 787-9 دريملاينر" إلى المملكة، برعاية محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة "طيران الرياض"، ياسر الرميان، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة طموحة تستهدف بناء أسطول حديث ومتكامل يتيح ربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعات الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية. وفي 19 مايو/أيار الماضي، أعلنت الشركة طرح تذاكر رحلاتها بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار لندن هيثرو، عبر أسطولها الجديد من طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر"، اعتباراً من 1 يوليو 2026، وهو الموعد الذي تم تقديمه لاحقاً ليصبح في 10 يونيو 2025.

ومنذ 26 أكتوبر 2025، بدأت الشركة تشغيل رحلات يومية إلى لندن باستخدام طائرة "جميلة" الاحتياطية، ضمن برنامجها التشغيلي "المسار نحو الانطلاق"، الهادف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية وقياس تجربة السفر قبل استلام الطائرات الجديدة من شركة بوينغ الأمريكية. وتتميز طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر" الجديدة بمقصورة "طيران الرياض" المصممة بأعلى المعايير العالمية لتقديم تجربة سفر فاخرة تعكس الهوية العصرية للشركة، وفقاً للبيانات الرسمية.

وتخطط شركة طيران الرياض لتوسيع شبكة وجهاتها تدريجياً لتشمل مدناً رئيسية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع التركيز على توفير خدمات مميزة تلبي تطلعات المسافرين من رجال الأعمال والسياح. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنافسية في قطاع الطيران الخليجي، وجذب المزيد من الحركة الجوية إلى المملكة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتأتي انطلاقة طيران الرياض في وقت يشهد فيه قطاع الطيران العالمي انتعاشاً ملحوظاً بعد جائحة كورونا، مما يمنح الشركة فرصة ذهبية لترسيخ حضورها في السوق الدولية. وتعمل الشركة على توظيف أحدث التقنيات في عملياتها، بما في ذلك أنظمة الحجز الذكية وخدمات الترفيه الجوي المتطورة، لضمان تجربة سفر استثنائية. وتشير التوقعات إلى أن طيران الرياض سيكون له دور بارز في تطوير السياحة في المملكة، خاصة مع خطط المملكة لاستقبال 150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030.

ويشغل الرميان، بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، منصباً محورياً في توجيه استراتيجية الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة. ومن المقرر أن تتسلم الشركة المزيد من طائرات بوينغ في الأشهر المقبلة، مما سيمكنها من زيادة عدد رحلاتها وفتح وجهات جديدة، في إطار خطة طموحة لبناء أسطول يضم أكثر من 200 طائرة بحلول عام 2030. ويعد هذا المشروع أحد أبرز مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

ويتمتع طيران الرياض بدعم حكومي كبير، مما يضمن تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية، ويمنحه ميزة تنافسية في السوق. ويأتي الإطلاق الأولي للرحلات بالتزامن مع تحسن العلاقات التجارية بين المملكة وبريطانيا، مما يعزز آفاق التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي. ومن المتوقع أن يسهم طيران الرياض في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتطوير الكوادر الوطنية في قطاع الطيران.

كما يعمل على بناء شراكات استراتيجية مع شركات الطيران العالمية لتوسيع شبكة المسارات المشتركة، مما يسهل حركة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي الذي يشهد توسعات كبيرة. وبذلك، يمكن القول إن رحلة طيران الرياض الأولى إلى لندن ليست مجرد انطلاقة لشركة طيران جديدة، بل هي خطوة استراتيجية ضمن مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة، وعلامة فارقة في تاريخ الطيران السعودي





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طيران الرياض أول رحلة لندن بوينغ 787-9 رؤية 2030

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

30 % ارتفاعا بالمحميات البحرية و100 مليون شجرة مانجروفكشف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، عن زيادة نسبة المناطق المحمية البحرية إلى 30 %، وزراعة 100 مليون شجرة مانجروف، بحلول عام 2030، وذلك ضمن جهود المملكة في تحقيق التنمية...

Read more »

نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة في 2030قالت الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة، إن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة في 2030 بدلاً من 75

Read more »

الزراعة البيولوجية بالمغرب.. صمود وسط التحدياتـ المغرب ضاعف مساحات الزراعات البيولوجية من 4 إلى 12 ألف هكتار ويسعى لزراعة 100 ألف هكتار في 2030. - Anadolu Ajansı

Read more »

ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار لرفع مستوى الخدمات الجوية بالسعوديةكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن عزمها ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول 2030.

Read more »

صور| 'العوهلي' يوضح لـ'اليوم' دور هاكاثون الأمن الغذائي في دعم الأمل بالمملكةهاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية 2030 يشارك فيه أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف التخصصات العلمية والهندسية

Read more »

روسيا تعتزم تطوير إنتاج معدات الغاز الطبيعي المسال لزيادة الإنتاجفي وقت تهدف فيه موسكو لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن بحلول عام 2030، أعلنت السلطات الروسية أنها تعتزم تطوير معدات لإنتاج الغاز.

Read more »