أوكوس يطلق مشروعاً لتطوير مركبات غير مأهولة تحت الماء لحماية البنية التحتية البحرية

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن مشروع جديد ضمن تحالف أوكوس لتطوير مركبات غير مأهولة تحت الماء مزودة بأجهزة استشعار متطورة لحماية الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب، مع تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة. المشروع هو الأول ضمن الركيزة الثانية للتحالف، ويأتي وسط مخاوف متزايدة من أنشطة روسية وصينية محتملة تستهدف البنية التحتية البحرية.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العسكري ضمن تحالف أوكوس ، عبر تطوير جيل متقدم من المركبات غير المأهولة تحت الماء. تهدف هذه الخطوة إلى حماية البنية التحتية البحرية الحساسة وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المحيطين الهندي والهادئ.

جاء الإعلان خلال اجتماع وزراء الدفاع على هامش قمة حوار شانغريلا الأمنية في سنغافورة، حيث أكدت الدول الثلاث أن التكنولوجيا الجديدة ستكون جاهزة للاستخدام بحلول العام المقبل. كما أعلنت لندن تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 201 مليون دولار، للمساهمة في المشروع. يُعد هذا المشروع أول برنامج رئيسي ضمن الركيزة الثانية لتحالف أوكوس، التي تركز على تطوير التقنيات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات البحرية والصواريخ الفرط صوتية.

وأوضح بيان مشترك لوزراء الدفاع أن المركبات الجديدة ستزود بأنظمة استشعار وحمولات متطورة تتيح استخدامها في حماية البنية التحتية الواقعة في قاع البحار، إضافة إلى تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والدعم اللوجستي والعمليات العسكرية. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن هذه التكنولوجيا ستمنح القوات المسلحة للدول الثلاث قدرات قتالية متقدمة بصورة سريعة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في حماية الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب التي تعتمد عليها الاقتصادات الحديثة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد المخاوف الغربية بشأن أمن البنية التحتية البحرية، خصوصاً بعد اتهامات وجهتها الولايات المتحدة لروسيا بتنفيذ أنشطة سرية تستهدف الكابلات وخطوط الأنابيب في المياه الشمالية للمملكة المتحدة، وهي اتهامات نفتها موسكو. كما أشارت تقارير غربية إلى حوادث يُشتبه في تورط سفن صينية فيها، تسببت بأضرار لكابلات بحرية قرب تايوان وفي المياه التابعة للسويد.

ورغم ذلك، تجنب وزراء الدفاع الأمريكي والبريطاني والأسترالي الإجابة بشكل مباشر عن أسئلة تتعلق بما إذا كان المشروع الجديد موجهاً لمواجهة روسيا أو الصين تحديداً. وجاء الإعلان أيضاً في وقت يواجه فيه تحالف أوكوس انتقادات متزايدة بسبب بطء تنفيذ مشاريعه الدفاعية. واعترف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بوجود تأخير خلال السنوات الماضية، قائلاً: لفترة طويلة تحدثنا كثيراً في أوكوس وحققنا القليل، لكن هذا الواقع بدأ يتغير الآن بفضل التزام الحكومات الثلاث.

وتبقى الغواصات النووية حجر الأساس في الركيزة الأولى لتحالف أوكوس، إذ تنص الخطة على بناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية لصالح بريطانيا وأستراليا، مع نقل تقنيات أمريكية متقدمة إلى كانبيرا، إلى الاعتماد مرحلياً على استضافة غواصات أمريكية وبريطانية، إلى جانب شراء غواصات نووية أمريكية مستعملة خلال ثلاثينيات القرن الجاري. وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن برنامج نشر الغواصات النووية الأمريكية والبريطانية في أستراليا لا يزال يسير وفق الخطة، فيما أعلن نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز أن قاعدة إتش إم إيه إس ستيرلينغ البحرية في غرب البلاد ستكون جاهزة لاستقبال القوة البحرية المشتركة بحلول عام 2027.

وأضاف مارلز أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لإنشاء منشآت بناء الغواصات النووية في جنوب أستراليا، مشدداً على أن مشروع أوكوس يمثل خياراً استراتيجياً لا تملك بلاده بديلاً عنه. وقد أثار هذا المشروع ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والعسكرية. فمن جهة، ترى الدول الأعضاء أن التعاون ضمن أوكوس يعزز الأمن الجماعي ويسد الفجوات التكنولوجية.

ومن جهة أخرى، يرى منتقدون أن التحالف يثير توترات إقليمية ويدفع نحو سباق تسلح جديد، خاصة مع ردود فعل سلبية من الصين التي تعتبره محاولة لاحتواء نفوذها. ومع ذلك، يصر المسؤولون على أن أوكوس ليس موجهاً ضد أي دولة بعينها، بل يهدف إلى حماية المصالح المشتركة في المنطقة. ويبقى السؤال حول مدى قدرة التحالف على تحقيق أهدافه في ظل التحديات المالية واللوجستية والتكنولوجية التي تواجهها الدول الثلاث.

وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية لبرنامج الغواصات النووية قد تتجاوز 200 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية والجدول الزمني للتنفيذ. في الوقت نفسه، يعمل التحالف على تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لتوسيع نطاق الشراكات الدفاعية. ويبدو أن أوكوس يسعى إلى أن يكون نموذجاً جديداً للتعاون العسكري في القرن الحادي والعشرين، يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والردع الاستراتيجي.

ولكن الطريق لا يزال طويلاً أمام هذا التحالف لإثبات فعاليته على أرض الواقع، خاصة في ظل التنافس الدولي المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ





