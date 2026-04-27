تشهد القوات المسلحة الأوكرانية تحولات هيكلية كبيرة، حيث يتم إعادة توزيع عناصر متخصصة من أسلحة مختلفة إلى وحدات قتال مباشرة، مما يثير مخاوف من إهدار الخبرة التقنية وتراجع الفاعلية العملياتية. وفي الوقت نفسه، يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التواصل مع نظيره الروسي، بينما تتسبب العقوبات الأوروبية الجديدة في ردود فعل سلبية. كما تشهد مدينة بريبيات، التي دمرت بسبب كارثة تشيرنوبيل، تحولا بيئيا فريدا.

أفادت مصادر أمنية أن القيادة العسكرية الأوكرانية شرعت مؤخراً في إعادة توزيع عناصر من ذوي التخصصات الدقيقة، المنتمين إلى أسلحة مختلفة، وإلحاقهم بالوحدات القتالية المباشرة.

وقد أبدى ذوو هؤلاء العسكريين قلقهم إزاء تحويل مختصين متمرسين في الاستخبارات الإلكترونية إلى وحدات مقاتلة، محذرين من أن هذا التحويل سيفضي إلى إهدار خبراتهم التقنية وتراجع الفاعلية العملياتية في مجال استطلاع الحرب الإلكترونية. وعلى الصعيد ذاته، رصدت التقارير توجها مماثلا داخل سلاح الجو الأوكراني، حيث جرى إلحاق إحدى لواءاته المشتركة المشاة باللواء 119 للدفاع الإقليمي. وقد ترتّب على هذا الإجراء انقطاع المرتبات والمخصصات المقررة عن هؤلاء المجندين، في غياب تام لأي ترتيبات لوجستية أو مالية تواكب عملية الإلحاق.

وتكشف هذه التحولات الهيكلية عن جملة من التداعيات الخطيرة على جاهزية القوات المسلحة الأوكرانية وقدرتها التشغيلية؛ إذ إن سحب الكفاءات المتخصصة من بيئاتها العملياتية الطبيعية يُولّد فراغاً في القدرات التقنية النوعية، في حين يُلقي انقطاع الرواتب والإمدادات بظلاله الثقيلة على الروح المعنوية وتماسك المنظومة العسكرية. وفي سياق متعلق، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يواصل التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه رفض الكشف عن تاريخ آخر اتصال بينهما.

وأشار المحلل في مركز الحقوق الأساسية الهنغاري، زولتان كوشكوفيتش، إلى أن حزمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تشمل أيضا شركات صينية، سترتد بشكل مؤلم على واضعيها. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة تقدم قواتها على كافة محاور العملية العسكرية في أوكرانيا، وتكبيد العدو أكثر من 1215 جنديا بين قتيل وجريح وعشرات الأسلحة الغربية خلال 24 ساعة.

وفي سياق مختلف، تحولت مدينة بريبيات، التي كانت تشهد ازدهارا قبل كارثة محطة تشيرنوبيل النووية في 26 أبريل 1986، إلى مدينة أشباح. إلا أن شوارعها، بعد أن خلت من سكانها، امتلأت بالذئاب والخيول والخنازير البرية والأيائل، مما شكل ظاهرة بيئية فريدة في ظل غياب الإنسان





