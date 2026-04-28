أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجاً على استقبال شحنات حبوب مسروقة

استدعت أوكرانيا السفير الإسرائيلي في كييف احتجاجاً على وصول سفن روسية إلى ميناء حيفا تحمل حبوباً أوكرانية مسروقة، مما أثار توتراً دبلوماسياً بين البلدين.

أعلنت أوكرانيا عن استدعاء سفير إسرائيل لدى كييف، ميخائيل برودسكي، إلى وزارة الخارجية الأوكرانية، وذلك لتقديم احتجاج رسمي حاد بشأن ما وصفته بتلقي إسرائيل شحنات حبوب أوكرانية مسروقة.

يأتي هذا الإجراء بعد وصول سفينة روسية، تحمل اسم 'بانورميتيس'، إلى ميناء حيفا، محملة بشحنة قمح تقول أوكرانيا إنها نُقلت من مناطق تسيطر عليها القوات الروسية. هذا الحادث يمثل تصعيداً ملحوظاً في التوتر الدبلوماسي بين البلدين، حيث تتهم كييف إسرائيل بالتغاضي عن التجارة غير القانونية التي تدعم المجهود الحربي الروسي.

وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، عبر عن استياء بلاده الشديد عبر منصة 'إكس'، مؤكداً أن العلاقات الودية بين أوكرانيا وإسرائيل يجب ألا تكون رهينة لممارسات تعتبرها كييف غير قانونية وغير أخلاقية. وأشار إلى أن عدم الاستجابة المناسبة من قبل إسرائيل لطلب أوكرانيا بخصوص السفينة الأولى التي نقلت بضائع مسروقة إلى حيفا أمر غير مفهوم، محذراً من أن تكرار هذا الأمر سيؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية.

كما أكد سيبيا أن أوكرانيا لن تتسامح مع استقبال أي شحنات حبوب مسروقة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها. في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على تصريحات نظيره الأوكراني، مؤكداً أن إدارة العلاقات الدبلوماسية لا تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، وأن الادعاءات وحدها لا تشكل دليلاً قاطعاً. وأوضح ساعر أن إسرائيل لم تتلق أي أدلة ملموسة تثبت صحة هذه المزاعم، وأنها ستجري تحقيقاً شاملاً في الأمر.

وأشار إلى التزام إسرائيل بمبدأ سيادة القانون، وأنها لن تتهاون في أي ممارسات غير قانونية. ومع ذلك، فإن رد ساعر لم يهدئ من غضب كييف، التي تعتبر أن إسرائيل تتجاهل الأدلة المتراكمة التي تشير إلى تورطها في التجارة بالحبوب المسروقة. صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية كشفت في تحقيق استقصائي مدعوم بوثائق وبيانات ملاحة وصور أقمار صناعية، أن إسرائيل استقبلت خلال العام الجاري ما لا يقل عن أربع سفن روسية يُشتبه في حملها حبوباً أوكرانية.

وأضافت الصحيفة أن روسيا تمكنت من تصدير هذه الشحنات عبر طرق ملتوية، متجاوزة العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك باستخدام وسائل تشويش لتعقيد تتبع مسارات السفن ومصادر البضائع. هذا التحقيق يضع إسرائيل تحت ضغط متزايد لتقديم تفسيرات مقنعة حول هذه الشحنات، واتخاذ إجراءات فعالة لمنع وصول أي حبوب مسروقة إلى أراضيها.

هذا الخلاف يأتي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، والتي تشترط روسيا لإنهاءها تخلي كييف عن الانضمام إلى أي كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا بشدة وتعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية. وتعتبر أوكرانيا أن دعم إسرائيل لروسيا، حتى بشكل غير مباشر من خلال التجارة بالحبوب المسروقة، يمثل خيانة لمبادئها المعلنة ويقوض جهودها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وتؤكد كييف أن هذه الممارسات تساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي، وتطيل أمد الصراع، وتزيد من معاناة الشعب الأوكراني. كما أن وصول هذه الشحنات إلى إسرائيل يثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، ودورها في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. من المتوقع أن يؤدي هذا الخلاف إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين، وقد يؤثر على التعاون الثنائي في مجالات أخرى.

وتدعو أوكرانيا إسرائيل إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم بشأن هذه القضية، وإلى وقف استقبال أي شحنات حبوب مسروقة، والتعاون معها في التحقيق في هذه الممارسات غير القانونية. كما تطالب إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن أي ضرر لحق بأوكرانيا نتيجة لهذه الشحنات، وتقديم تعويضات مناسبة عن الخسائر التي تكبدتها





