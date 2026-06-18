أوكرانيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو وتستهدف مصفاة نفط حيوية

هجوم أوكراني غير مسبوق بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في موسكو ي宗旨 تعطيل الرحلات الجوية وإسقاط 180 طائرة مسيرة. الرئيس الأوكراني يصف الهجوم بأنه رد مبرر ويدعو روسيا للمفاوضات.

في تطور مثير للأحداث ال عسكري ة في region، شنت أوكرانيا هجوم اً جوياً مكثفاً على منشآت حيوية في العاصمة الروسية موسكو ، في ما يُعتبر أكبر هجوم ب طائرات مسيرة يشهدته روسيا حتى الآن.

جاء الهجوم في 18 يونيو 2026، حيث استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة نفط رئيسية في موسكو، والتي تعد من المنشآت الحيوية التي تزود العاصمة بالوقود. وقد تسببت الهجوم في نشوب حرائق وألسنة اللهب التي شوهدت فوق حي كابوتنيا المكتظ بالسكان جنوب شرق موسكو. وبحسب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، تمكنت عدة طائرات مسيرة من الوصول إلى المصفاة رغم محاولات قوات الدفاع الجوي الروسية إسقاطها، حيث تم إسقاط حوالي 180 طائرة مسيرة في محيط موسكو وحدها.

وترتب على الهجوم تعطيل الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو، بما في ذلك مطار شيريميتيفو الأكثر ازدحاماً، كما تم إغلاق الطريق السريع المحيط بالعاصمة قرب المصفاة، وقعت أضرار طفيفة في مركز تجاري قريب. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم على موسكو يأتي في إطار جهود بلاده لإجبار روسيا على العودة إلى طاولة المفاوضات، ووصفه بأنه "رد مبرر" على الهجمات الروسية المتكررة على المدن والمجتمعات الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على حسابه في منصة "إكس": "في الليلة الماضية، وصلت عقوباتنا بعيدة المدى مرة أخرى إلى منطقة موسكو، للمرة الثانية هذا الأسبوع، تعرضت مصفاة نفط موسكو للضرب، كما تم استهداف أهداف في منطقة روستوف، هذا رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا". وشدد على أن هذه الهجمات تحمل رسالة مهمة للحلفاء حول دقة وفعالية وسائل أوكرانيا العسكرية، داعياً إلى ضرورة إنهاء الحرب وإقدام روسيا على خطوات دبلوماسية.

وأشار زيلينسكي إلى اتصال تنسيقي recent مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي قد يُحدث تغييراً جوهرياً، كما أكد حصول أوكرانيا على تعهدات بدعم إضافي من قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في فرنسا. في المقابل، ردت روسيا على هذه الهجمات بإطلاق صواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثانية خلال الأسبوع، مما تسبب في أضرار لدير كييف التاريخي الذي يعود إلى ألف عام، وقد أثار هذا الهجوم إدانة دولية واسعة.

كما أن غارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل مدنيين في مناطق حدودية روسية، حيث لقي رجل حتفياً داخل سيارته في منطقة بيلجورود، بينما سقط قتيل آخر واندلع حريق في منشأتين تجاريتين بمنطقة روستوف الجنوبية. واستمرت التصعيدات العسكرية المتبادلة، مما يعكس استمرار الحرب وتوسع نطاقها نحو月份更深 في الأراضي الروسية، في ظل فشل المساعي الدبلوماسية حتى الآن





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أوكرانيا روسيا موسكو طائرات مسيرة هجوم مصفاة نفط زيلينسكي

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