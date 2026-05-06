أوقفت الشرطة النمساوية شخصاً بتهمة تسميم عبوات طعام للأطفال

أوقفت الشرطة النمساوية رجلاً يبلغ من العمر 39 عاماً في ولاية بورغنلاند، للاشتباه في تسميمه عبوات طعام مخصصة للأطفال بسم الفئران. وتواصل التحقيقات لتحديد الدافع وراء هذه الجريمة الخطيرة، حيث يُشتبه في أن يكون الهدف هو ابتزاز الشركات المنتجة. وتم العثور على خمس عبوات ملوثة، بينما لا تزال عبوة سادسة مفقودة، ما دفع السلطات لإطلاق إنذار أمني واسع النطاق.

أوقفت الشرطة النمسا وية شخصاً في ولاية بورغنلاند، للاشتباه فيه بدس سم فئران في عبوات طعام مخصصة لل أطفال . ولم تكشف الشرطة هوية المتهم، البالغ من العمر 39 عاماً، دون أن تستبعد أن يكون الدافع محاولة ابتزاز ، وفق وكالة الأنباء النمسا وية.

وتم شراء إحدى العبوات المسممة من محل سوبرماركت في ولاية بورغنلاند، وتبين أنها تحتوي على 15 ميكروغراماً من سم الفئران، فيما يُشتبه في أن عبوة أخرى بيعت داخل نفس مركز التسوق كانت مسممة أيضاً، لكن لم يتم العثور عليها. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الشرطة ضبطت 5 عبوات ملوثة خلال عملية توقيف المتهم.

وسادت حالة من الرعب، عقب الإعلان عن أن عبوة سادسة ملوثة لا تزال مفقودة داخل الأراضي النمساوية، ما دفع الجهات المختصة لإطلاق إنذار أمني واسع النطاق للتحذير من استخدام هذه المنتجات. وقال مصدر أمني إن التحقيقات جارية لتحديد مصدر السموم، ومدى خطورة المواد المستخدمة، حيث إن سم الفئران يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة للصحة، خاصة للأطفال. وأكدت السلطات أنها تعمل على تتبع جميع العبوات المشبوهة، وتطمئن المواطنين إلى أن الإجراءات الاحترازية قد اتخذت لضمان سلامة المستهلكين.

كما دعت إلى التزام المواطنين بالحذر، والتأكد من سلامة المنتجات قبل شرائها أو استهلاكها. من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة أن هذا الحادث يعكس خطورة الجريمة الغذائية، وأن القانون سيطبق بحزم ضد أي شخص يتورط في مثل هذه الأعمال الإجرامية. وفي السياق نفسه، وجهت السلطات تحذيرات للمتاجر والموزعين لتفقد المنتجات بعناية، وإبلاغ الجهات المختصة فور اكتشاف أي عبوة مشبوهة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الشرطة تعمل على تحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرين في هذه الجريمة، أو ما إذا كان المتهم يعمل بمفرده. وفي الوقت نفسه، شددت السلطات على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والصحية لضمان سلامة المواطنين، خاصة في ظل انتشار مثل هذه الحوادث التي تهدد الصحة العامة





