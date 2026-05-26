أوضحت الخطوط الحديدية السعودية عدد ركاب قطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله الفعلي صباح أمس الأول حتى انتهاء عمليات نقل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، والذي تجاوز 314 ألف راكب. ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.

أوضحت ال خطوط الحديدية السعودية أن عدد ركاب قطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله الفعلي صباح أمس الأول حتى انتهاء عمليات نقل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم قد تجاوز 314 ألف راكب.

وينتظر أن تنطلق الحركة الثالثة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، التي ينتقل بها حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.

أتمت الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن استعداداتها في مشعر مزدلفة؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عقب نفرتهم من صعيد عرفات، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لضمان أمن ورفاهية حجاج بيت الله الحرام. ويذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت عن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ / 2026م، والذي بلغ 1,707,301 حاجاً وهاجاً. كما سجلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 123 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم الثامن من ذي الحجة.

وفيما يلي بعض الإحصاءات الهامة التي تم تسجيلها خلال موسم الحج هذا العام: الإحصاء: 1.7 مليون حاج من 165 جنسية بموسم 1447هـ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ / 2026م بلغ 1,707,301 حاج وحاجة، بينهم 1,546,655 حاجًا من خارج المملكة، و160,646 حاجًا من داخل المملكة. كما سجلت الهيئة العامة للإحصاء أن أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ / 2026م قد بلغت 1,707,301 حاجاً وهاجاً.

وينتظر أن تنطلق الحركة الثالثة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، التي ينتقل بها حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.

وينتظر أن تنطلق الحركة الثالثة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، التي ينتقل بها حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.

وينتظر أن تنطلق الحركة الثالثة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، التي ينتقل بها حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطار المشاعر المقدسة خطوط الحديدية السعودية حجيج بيت الله الحرام موسم الحج

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

314.000.000جنون أوميكرون يشتد.. و أمريكا و فرنسا تتصدران قائمة البؤس الصحي عالمياً 314.000.000 عكاظ عاجل كورونا ان_تكون_اولا

Read more »

«الصحة»: 146 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 314 حالةأعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 146 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 314 حالة، ووفاة حالتين.

Read more »

الولايات المتحدة تعلن عن استقبال 20 ألف لاجئ في 2023 و2024أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستقبل 20 ألف لاجئ من أميركا اللاتينية في عامي 2023 و2024 وستفرج عن 314 مليون دولار من المساعدات الإنسانية خصوصا للمهاجرين الفنزويليين.

Read more »

الضفة.. مستوطنون يعتدون على فلسطينيَّيْن اثنين ويكسرون أشجار زيتون بنابلسأقدم مستوطنون على إصابة فلسطينيين بجراح وتكسير أشجار زيتون وإتلاف محاصيل زراعية للفلسطينيين بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواترة التي بلغت 314 منذ بداية العام الجاري.

Read more »

تقرير أميركي: روسيا نقلت 314 طفلا أوكرانيا ضمن برنامج لتغيير هويتهمأكدت دراسة أعدتها كلية الصحة العامة بجامعة أميركية أن روسيا نقلت 314 طفلا أوكرانيا ضمن برنامج لتحويلهم إلى الروسية وإبعادهم عن هويتهم الأصلية.

Read more »

ويتكوف: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة اتفقوا على تبادل 314 أسيراأعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة اتفقوا على تبادل 314 أسيرا.

Read more »