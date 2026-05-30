أوروبا تستثمر في أنفاق عملاقة لثورة السكك الحديدية عبر جبال الألب

مع تزايد الإقبال على السفر بالقطار، تستثمر أوروبا في أنفاق ضخمة تحت جبال الألب وبحر البلطيق لتقليص زمن الرحلات وتعزيز الربط بين الشمال والجنوب. تواجه المشاريع تأخيرات وتكاليف متزايدة لكنها تعد بتحول كبير في النقل المستدام خلال العقد القادم.

تسعى أوروبا إلى جذب المزيد من المسافرين بعيدًا عن الرحلات الجوية القصيرة عبر تشجيع استخدام القطارات السريعة بين مدنها الكبرى. ومع اكتشاف عدد متزايد من الأشخاص متعة الرحلات الطويلة بالقطار، تبدو الفرصة مهيأة أمام هذا القطاع.

لكن ثمة مشكلة كبيرة: الجغرافيا. فأوروبا قارة تتخللها سلاسل جبلية وتفصل بين دولها بحار، مما دفع إلى تنفيذ بعض أضخم وأكثر مشاريع البناء جرأة في العالم عبر حفر وشق أنفاق في جبال لم يعبرها في الماضي إلا الشجعان والمتهورون. وخلال العقد المقبل، سيجري استكمال أطول أنفاق السكك الحديدية في العالم بين النمسا وفرنسا وإيطاليا بهدف إحداث ثورة في الربط الحديدي بين شمال أوروبا والمراكز الصناعية في شمال إيطاليا.

ويجري استثمار مليارات الدولارات في أنفاق قياسية وخطوط اقتراب جديدة لزيادة السرعات ورفع قدرة نقل البضائع عبر الممرات التاريخية في جبال الألب. في الوقت نفسه، تعمل الدنمارك منذ فترة طويلة على مواجهة البحار عبر تحويل السفر بالقطارات والسيارات من خلال سلسلة من الأنفاق والجزر الاصطناعية والجسور الشاهقة التي تربطها بأوروبا القارية والسويد. وفي مطلع ثلاثينيات هذا القرن، ستستكمل رابطًا جديدًا للطرق والسكك الحديدية تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، مما يقلص بشكل كبير مدة الرحلات بين كوبنهاغن وهامبورغ وبرلين.

كما طرحت خطة أكثر طموحًا لربط هلسنكي بالعاصمة الإستونية تالين ودول البلطيق الأخرى عبر نفق يبلغ طوله 80 كيلومترًا تحت خليج فنلندا. لطالما شكلت جبال الألب حدودًا طبيعية واضحة بين الدول، لكن ثورة القطارات في أوروبا تحاول التغلب على هذه العوائق الطبيعية. ارتفعت تكاليف البناء بشكل كبير، وباتت التأخيرات تقاس بالأعوام وحتى بالعقود، مما يجعل تحقيق الموعد النهائي لمشروع شبكة النقل الأوروبية بحلول عام 2030 أمرًا غير مرجح.

ويهدف المشروع إلى تطوير نحو 17 ألفًا و460 كيلومترًا من ممرات السكك الحديدية وربط المدن والموانئ الكبرى عبر القارة. وفي يناير/كانون الثاني، ذكرت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أن تكاليف ثمانية مشاريع رئيسية ضمن الشبكة ارتفعت بمتوسط 82% مقارنة بالتقديرات الأولية، بينما بلغ متوسط التأخير في خمسة مشاريع 17 عامًا. ورغم ذلك، ترى دول الاتحاد الأوروبي أن الاستثمار في البنية التحتية ضروري لتحفيز الاقتصاد والتنقل المستدام مع توقعات بأن تحدث هذه الأنفاق العملاقة تحولاً كبيرًا في السفر الدولي خلال العقد المقبل.

على مدى قرون، حاول الأوروبيون تجاوز جبال الألب لتسهيل السفر عبر حفر أنفاق تحتها من خلال مشاريع هندسية مثل نفق سيمبلون الذي اكتمل في العام 1921. فمنذ القرن الثامن عشر، كان مسافرو الجولات الكبرى يعبرون الممرات الجبلية الخطرة نحو إيطاليا بمساعدة مرشدين محليين، قبل أن تتحول هذه المسارات لاحقًا إلى طرق بقيت عرضة للإغلاق بسبب الثلوج. وفي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، مهدت أنفاق السكك الحديدية الأولى لعبور الجبال في مختلف الفصول رغم بنائها على ارتفاعات شاهقة.

وحتى اليوم، ما تزال هذه الخطوط تتعرج عبر الجبال والوديان لتتحول إلى معالم سياحية بذاتها. لكن بالنسبة لشركات القطارات، لطالما كانت هذه الخطوط صعبة ومكلفة التشغيل، فهي ليست فقط عرضة لانهيارات الصخور والانزلاقات الأرضية والطقس القاسي، بل أيضًا بطيئة وغير فعالة وتفتقر بشكل متزايد إلى القدرة الاستيعابية لحركة النقل الحديثة. لذا ارتأت أن الحل يكون بأنفاق جديدة على ارتفاعات منخفضة تعرف باسم أنفاق القاعدة، إذ تتجاوز المسارات الجبلية المتعرجة، مما يسمح بتسيير عدد أكبر من القطارات بسرعات أعلى.

نفق غوتهارد الأساسي هو أبرز مثال، بطول 56 كيلومترًا وافتتاح عام 2016 بكلفة 11.3 مليار دولار. يربط النفق بين كانتوني تيسينو وأوري على خط زيورخ ميلانو، وتقع أنفاقه على عمق يتجاوز 2300 متر تحت جبال الألب. ويعد المشروع جزءًا من شبكة السكك الحديدية العابرة للألب الجديدة الهادفة إلى تحسين الربط بين شمال أوروبا وإيطاليا. كما افتتح نفق لوتشبيرغ الأساسي بطول 34.6 كيلومترًا عام 2007 ضمن المسار الرابط بين موانئ بحر الشمال وشمال إيطاليا.

أما نفق برينر الأساسي فمن المقرر افتتاحه عام 2032، وهو عبارة عن نفقين متوازيين بطول 55 كيلومترًا تقريبًا تحت جبال الألب، وسيقلص زمن الرحلة بين إنسبروك وبولسانو من ساعتين إلى 50 دقيقة فقط. واجه المشروع تأخيرات كبيرة إذ بدأ العمل فيه عام 1999 وكان من المفترض افتتاحه عام 2015، بينما تضاعفت كلفته تقريبًا إلى 9.9 مليارات دولار.

عند افتتاحه عام 2032، سيصبح نفق برينر الأساسي ثاني أطول نفق في العالم بعد نفق غوتهارد، فيما ستجعل شبكة الأنفاق المرتبطة به المشروع أكثر تعقيدًا وضخامة. وسيساهم في تحديث مسار سيميرينغ التاريخي، أول خط سكك حديدية عبر الألب، بالتكامل مع خط كورالم الجديد الذي افتتح عام 2025 ويضم أطول نفق في النمسا، مما سيؤدي إلى تقليص أزمنة الرحلات وتعزيز الربط ضمن ممر بحر البلطيق البحر الأدرياتيكي الأوروبي.

ومن أبرز الأمثلة أيضًا مشروع خط تورينو ليون الذي يبلغ طوله 274 كيلومترًا ويتوسطه نفق مون سينيس الأساسي بطول 58 كيلومترًا وكلفة 14 مليار دولار. من المتوقع أن يقلص وقت السفر بين تورينو وليون من 7 ساعات إلى 4 ساعات بعد استكمال تحديث الشبكات عالية السرعة في فرنسا وإيطاليا، وهي عملية قد تستغرق نحو 20 عامًا إضافية





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أنفاق السكك الحديدية جبال الألب النقل المستدام مشاريع البناء الربط الأوروبي

United States Latest News, United States Headlines