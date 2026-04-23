أوروبا تتخذ إجراءات طارئة لمواجهة أزمة الطاقة المتصاعدة

أعلنت أوروبا عن حزمة إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الإمدادات، في ظل مخاوف متزايدة من أزمة اقتصادية وشيكة.

في تحرك سريع لمواجهة أزمة طاقة متصاعدة، أعلنت أوروبا عن حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع الأسعار وتأمين الإمدادات. تشير التقارير إلى أن أوروبا تتحرك بشكل عاجل لمواجهة الأزمة التي أعادت إلى الواجهة هشاشة الاعتماد الأوروبي على واردات الوقود، بعد سنوات قليلة فقط من تداعيات الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية .

وتؤكد المصادر أن الأوروبيين يدفعون للمرة الثانية خلال أقل من خمس سنوات ثمن الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. تتضمن الإجراءات إنشاء هيئة أوروبية شاملة لمراقبة الواردات والصادرات ومستويات المخزون داخل دول الاتحاد، لرصد أي نقص محتمل في وقود الطائرات والديزل بشكل سريع، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن إدارة الاحتياطيات وتبادل المعلومات حول استخدام مخزونات الطوارئ.

كما تتضمن الخطة الأوروبية العمل على إعادة تعبئة احتياطيات الغاز، وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة بهدف تقليل الاعتماد على العوامل الخارجية، واتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المستهلكين والقطاع الصناعي من ارتفاع الأسعار، بما في ذلك برامج دعم قد تشمل خفض الضرائب على الكهرباء للأسر. وقد اضطر الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق نحو 28 مليار دولار إضافية على واردات الطاقة منذ بداية الحرب، دون الحصول على أي كميات إضافية، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها القارة.

وتستمر التحديات على المدى القصير، حيث حذرت المفوضية من أن اضطرابات إمدادات الطاقة، خاصة من منطقة الخليج، قد تستمر حتى في حال توقف العمليات العسكرية، بسبب تعقيدات لوجستية وأمنية، مثل عمليات إزالة الألغام من الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز. في المقابل، انتقدت منظمات بيئية ونقل أوروبية الإجراءات الأوروبية واعتبرتها غير كافية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة لفرض ضرائب على الأرباح الضخمة التي حققتها شركات النفط خلال الأزمة، والتي يُتوقع أن تصل إلى نحو 37 مليار يورو.

وتركز الإجراءات الحالية على تحسين التنسيق وخطوات محدودة لحماية المستهلكين، لكنها لا ترقى إلى استجابة شاملة، خاصة في ظل غياب آليات تمويل قوية لدعم المواطنين أو تقليل استهلاك الطاقة بشكل فعّال. مسؤول أوروبي رفيع المستوى أكد أن الإجراءات المقترحة تسير في الاتجاه الصحيح لكنها تظل مجزأة، مشددًا على الحاجة إلى أدوات أكثر قوة على مستوى التمويل والإيرادات، في وقت تحقق فيه شركات الطاقة أرباحًا ضخمة نتيجة الحرب.

تفاقم الأزمة يثير مخاوف من دخول أوروبا في حالة ركود إذا استمرت الحرب خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بتوسع اضطرابات إمدادات الطاقة وتأثيرها على مختلف القطاعات. حذرت وكالة الطاقة الدولية ورابطة المطارات الأوروبية من احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات، حيث تعتمد أوروبا على استيراد نحو 70 بالمئة من احتياجاتها في هذا القطاع، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الرحلات الجوية وتأثيرات اقتصادية واسعة، لا سيما على الدول التي تعتمد على السياحة.

بدأت تداعيات الأزمة في الظهور على أرض الواقع، حيث أعلنت شركة لوفتهانزا إلغاء نحو 20 ألف رحلة حتى شهر أكتوبر المقبل لتقليل تكاليف الوقود، ورفعت شركة باسف الألمانية أسعار منتجاتها بنسبة وصلت إلى أكثر من 30 بالمئة في بعض الحالات. ارتفعت أسعار الطاقة وانعكست على مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والبلاستيك ومواد التنظيف، وزادت تكاليف النقل والسفر، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الأسر الأوروبية.

تأثرت بعض القطاعات بشكل مباشر، واضطرت شركات إلى الإغلاق، وتكبد الصيادون خسائر بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى تفعيل آلية الأزمات لتقديم دعم مالي مباشر لهذه الفئات. امتدت التداعيات إلى بريطانيا، حيث ارتفع معدل التضخم مجددًا مع صعود أسعار الوقود والغذاء، وسُجلت سرقات الوقود ارتفاعًا ملحوظًا، في مؤشر على الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين.

وقد امتدت الأزمة إلى دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبولندا وفرنسا، حيث سُجلت حوادث سرقة من شاحنات ومواقع بناء، بل وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية. يرى خبراء أن التأثيرات الكاملة لارتفاع أسعار الطاقة لم تظهر بعد، خاصة على الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، ما يثير مخاوف من موجة أوسع من الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة





