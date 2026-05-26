أوروبا تحت وطأة الحر القياسي وتصعيد روسي جديد في الأزمة الأوكرانية

يتناول التقرير تفاصيل موجة الحر التاريخية التي ضربت بريطانيا وفرنسا وتأثيراتها الصحية والبيئية، بالإضافة إلى قرارات بوتين بإعفاء المجندين من الديون وتهديدات روسيا بضرب مراكز القيادة في كييف.

تشهد القارة الأوروبية في الآونة الأخيرة موجة حر غير مسبوقة وغير اعتيادية بالنظر إلى التوقيت الزمني الذي تمر به، حيث سجلت عدة دول في غرب أوروبا درجات حرارة قياسية خلال شهر مايو، مما أثار حالة من القلق بشأن تسارع وتيرة الاحترار العالمي.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل سبع وفيات مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الموجة الحارة، وكان من بين هؤلاء الضحايا خمس حالات غرق على الأقل، مما يشير إلى لجوء السكان لوسائل تبريد قد تكون خطيرة في ظل غياب الرقابة الكافية على بعض الشواطئ التي شهدت إقبالا كثيفا رغم نقص المنقذين. وقد أكدت الحكومة الفرنسية أن هذه الأرقام تخضع للمراجعة والتدقيق مع انحسار الموجة الحالية، لكنها تعكس بوضوح مدى خطورة الظروف الجوية التي تضرب المنطقة.

من جانبها، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا تاريخيا في درجات الحرارة لشهر مايو، حيث وصلت في بعض المناطق القريبة من لندن إلى ثلاثة وثلاثين درجة ونصف مئوية، مع توقعات بأن تصل إلى خمس وثلاثين درجة، وهو أمر نادر الحدوث في هذا الوقت من العام. وتعزو هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية والخبراء هذه الظاهرة إلى تدفق كتل هوائية ساخنة قادمة من شمال أفريقيا، والتي بقيت محاصرة تحت تأثير مرتفع جوي قوي، مما أدى إلى رفع درجات الحرارة بشكل مفاجئ وحاد.

ويؤكد العلماء أن هذه الظواهر الجوية المتطرفة، من موجات حر وجفاف وفيضانات، ليست مجرد صدف مناخية، بل هي نتيجة مباشرة للتغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية التي تسببت في اختلال التوازن البيئي العالمي. وقد انعكست هذه الحرارة على الحياة اليومية، حيث فرضت إيطاليا قيودا على العمل في الهواء الطلق لحماية العمال، بينما اضطر المزارعون لبدء موسم الحصاد في وقت مبكر عن المعتاد.

وبالتوازي مع ذلك، تحذر الدراسات الطبية من أن هذه التقلبات الحادة في درجات الحرارة تزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، بل وتسهم بشكل ملحوظ في زيادة معدلات الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر. وفي سياق سياسي وعسكري منفصل، تتصاعد التوترات في شرق أوروبا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عدة سنوات.

فقد اتخذ الكرملين خطوة استراتيجية لتعزيز صفوف جيشه، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في الحرب وأسرهم من الديون المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين روبل، وهو ما يعادل نحو مئة وأربعين ألف دولار. ويشترط هذا المرسوم أن يكون المجند قد وقع عقدا مع وزارة الدفاع الروسية لمدة عام واحد على الأقل، وأن تكون المطالبة القانونية بالديون سارية قبل تاريخ توقيع العقد.

تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الحوافز التي تقدمها موسكو لجذب المزيد من المقاتلين، بما في ذلك مبالغ مالية كبيرة وتسهيلات في التعليم العالي، في وقت تتعثر فيه محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة. وفي تطور ميداني خطير، وجهت موسكو تهديدات صريحة باستهداف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الرعايا الأجانب والدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية على مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن لتجنب المخاطر الناتجة عن الضربات المرتقبة.

هذا التصعيد المتبادل يعكس حالة من الانسداد السياسي، حيث يتهم كل طرف الآخر بالسعي إلى زيادة حدة الصراع، بينما تستعد أوكرانيا لتعزيز مناطقها الشمالية لمواجهة أي هجوم روسي محتمل، مما يضع المنطقة بأكملها على حافة انفجار عسكري أوسع نطاقا يهدد الأمن والسلم الدوليين





