أوتوميكانيكا الرياض 2027: منصة عالمية لنمو سوق خدمات المركبات في المملكة

معرض أوتوميكانيكا الرياض 2027 ينطلق في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مستهدفاً أكثر من 19 ألف زائر و500 عارض عالمي، لدعم نمو سوق خدمات المركبات المتوقع بلوغه 38 مليار ريال بحلول 2032.

ينطلق معرض أوتوميكانيكا الرياض 2027 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2027، ليضع المملكة العربية السعودية في قلب المشهد العالمي لصناعة خدمات المركبات .

هذا الحدث الضخم، الذي يستهدف استقطاب أكثر من 19 ألف زائر متخصص و500 عارض من مختلف أنحاء العالم، يمثل خطوة استراتيجية حاسمة تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وتدعم النمو المتوقع لسوق خدمات المركبات الذي يتجه نحو تحقيق حجم استثمارات ضخم يقدر بـ 38 مليار ريال سعودي بحلول عام 2032. إن هذا التطور ليس مجرد انعكاس للنمو الاقتصادي المتسارع في المملكة، بل هو دليل على التزامها بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في قطاع السيارات وخدماتها.

يأتي تغيير التوقيت والموقع كجزء من رؤية شاملة لتوسيع نطاق المشاركة وزيادة فرص النمو للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. فالتحول إلى شهر يناير يضع المعرض في بداية الدورة السنوية للأعمال، مما يتيح للمصنعين والموردين والموزعين ومقدمي الخدمات فرصة مثالية لعقد الصفقات وبناء شراكات استراتيجية تدعم التوسع والابتكار. كما أن الموقع الجديد، مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، يوفر مساحة أوسع وأكثر تطوراً لاستضافة المعرض، مما يعزز تجربة الزوار والعارضين على حد سواء.

هذا التغيير يهدف أيضاً إلى جذب المزيد من الشركات الدولية الرائدة في هذا المجال، مما يساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى المملكة وتعزيز القدرات المحلية. إن معرض أوتوميكانيكا الرياض 2027 ليس مجرد معرض تجاري، بل هو منصة شاملة للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار، مما يجعله حدثاً لا غنى عنه للشركات التي تسعى إلى النجاح في سوق خدمات المركبات المتنامي في المملكة العربية السعودية.

يشكل المعرض منصة إقليمية بارزة ومتخصصة في سوق خدمات المركبات، حيث يشهد هذا العام توسعاً ملحوظاً في حجم المشاركة. من المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 19 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 500 عارض يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع. هذا التوسع يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودي وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أن المعرض سيستضيف أجندة متكاملة من الفعاليات المهنية وبرامج التواصل التجاري التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين العارضين والزوار وتعزيز فرص التعاون والشراكة. وتشمل هذه الفعاليات المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تتناول أحدث التطورات والاتجاهات في قطاع خدمات المركبات، بالإضافة إلى العروض التوضيحية الحية لأحدث المنتجات والتقنيات. إن هذه الفعاليات ستوفر للزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم فعاليات خاصة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتها على النمو والتوسع في السوق السعودي. إن معرض أوتوميكانيكا الرياض 2027 يهدف إلى أن يكون منصة شاملة لجميع الشركات العاملة في قطاع خدمات المركبات، بغض النظر عن حجمها أو نطاق أعمالها. هذا المعرض يمثل فرصة ذهبية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها، وتوسيع شبكة علاقاتها، واكتشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن حجم سوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يصل إلى حوالي 38 مليار ريال سعودي (ما يعادل 9.6 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2%. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل، بما في ذلك زيادة أعداد المركبات في المملكة، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، والاستثمارات الضخمة في قطاع النقل.

كما أن رؤية المملكة 2030 تلعب دوراً حاسماً في دعم هذا النمو، من خلال التركيز على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويؤكد مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض أن نسخة 2027 تمثل نقلة نوعية للمعرض، مشيراً إلى أن اختيار شهر يناير والموقع الجديد سيسهمان في تعزيز مكانته كمنصة رئيسية لقطاع المركبات في المنطقة.

كما أن مدير مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط يرى أن السوق السعودي يواصل جذب اهتمام عالمي متزايد، مؤكداً أن نسخة 2027 ستقدم تجربة أكثر شمولاً تجمع بين الحلول المبتكرة وصناع القرار لدفع عجلة الأعمال إلى الأمام. وستناقش فعاليات المعرض أبرز التحولات في القطاع، بما في ذلك جاهزية السيارات الكهربائية، والتحول الرقمي، والتوطين، وورش العمل الذكية.

إن معرض أوتوميكانيكا الرياض 2027 يمثل فرصة لا تعوض للشركات للاستفادة من النمو المتسارع في سوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030





